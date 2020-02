Warum BVB-Supertalent Moukoko wieder für den DFB spielt

Dortmund. Borussia Dortmunds Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko (15) wird nach zweieinhalbjähriger Pause wieder für den DFB-Nachwuchs auflaufen.

Das Dortmunder Supertalent Youssoufa Moukoko darf sich künftig wieder im Trikot der deutschen Nationalmannschaft beweisen. Der 15-jährige BVB-Stürmer wird im Kader der deutschen U19 für die zweite EM-Qualifikationsrunde gegen Wales, Österreich sowie Serbien (25. bis 31. März) stehen. Der DFB und sein Verein Borussia Dortmund haben dies am Montag offiziell bestätigt. Moukoko wird nach zweieinhalbjähriger Pause sein Comeback im Trikot des DFB feiern. Damals spielte er als Zwölfjähriger für die deutsche U16 und erzielte in vier Spielen drei Tore.

BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken erklärt, warum der junge Stürmer zuletzt nur für seinen Verein aktiv war: "Youssoufa ist ein Ausnahmetalent, das in sehr, sehr jungen Jahren bereits einem riesigen Hype ausgesetzt war und immer noch ist. Wir hielten es genauso wie der Spieler und dessen Familie vor eben diesem Hintergrund für wichtig und richtig, sich eine Pause von der Nationalmannschaft zu nehmen."

Seit Saisonbeginn stürmt Moukoko für die Dortmunder U19. Auch in der A-Jugend ist das Ausnahmetalent nicht zu stoppen. Am Sonntag erzielte der 15-Jährige beim 5:1 des BVB gegen Viktoria Köln in der A-Junioren-Bundesliga West seine Saisontore Nummer 30 und 31. In der Youth League traf er in sieben Partien viermal. In der Vorsaison hatte der in Kamerun geborene Hochbegabte mit 46 Treffern den Torrekord des früheren Schalkers Donis Avdijaj in der U17-Bundesliga geknackt.

BVB sprach mit DFB und Moukoko-Familie

Sein Verein und der DFB sehen den Angreifer für den nächsten Schritt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gerüstet. "Nun sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein passender Zeitpunkt für den nächsten Entwicklungsschritt auf Nationalmannschaftsebene gekommen ist“, sagte Meikel Schönweitz, verantwortlich für die U-Nationalmannschaften beim DFB.

Auch Moukoko habe den Wunsch geäußert, wieder in einen DFB-Team auflaufen zu dürfen. Der BVB erteilte nach mehreren Gesprächen seine Zustimmung. "Wir waren mit ihm, seiner Familie und dem DFB in dieser Angelegenheit jederzeit in enger Abstimmung. Das Nationaltrikot tragen zu dürfen, ist sein großer Traum. Wir sind froh für Youssoufa, dass dieser Traum wieder in Erfüllung geht", wird Nachwuchschef Ricken auf der BVB-Vereinsseite zitiert.

Moukoko könnte ab November in der Bundesliga spielen

Am 20. November 2020 feiert Moukoko seinen 16. Geburtstag. Wenn die DFL-Vollversammlung Ende März einem entsprechenden Antrag von Borussia Dortmund zustimmt, könnte er dann schon in der Bundesliga eingesetzt werden. Ricken: "Am Ende dieser Saison und damit drei Jahren in U17- und U19-Mannschaften wird er rund 120 bis 130 Tore in den Junioren-Bundesligen geschossen haben. Dementsprechend ist es sinnvoll, ihn an das höchste Level heranzuführen. Wir wollen ihm den Rucksack an Erwartungen, den er trägt, aber nicht noch voller machen als er ohnehin schon ist.“