Warum ein BVB-Wechsel von Can sehr unwahrscheinlich ist

Es ist nicht das erste Mal, dass Nationalspieler Emre Can mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird. Derzeit ploppen vor allem in Italien Nachrichten über einen sich anbahnenden Wechsel des 26-Jährigen von Juventus Turin ins Revier auf. Die Gazzetta dello Sport will sogar wissen, dass es Can zum BVB ziehe. Nach den Informationen dieser Redaktion ist ein Transfer derzeit allerdings sehr unwahrscheinlich.

Dies hat mehrere Gründe. Den BVB-Verantwortlichen ist Can zu teuer. Der defensive Mittelfeldspieler soll bei Turin um die 14 Millionen verdienen, er hat noch einen Vertrag bis 2022. Deswegen würde wohl eine Ablösesumme von über 20 Millionen Euro fällig werden.

BVB zweifelt an Emre Can

Viel Geld für einen Profi, der natürlich seine Qualität hat. Can kann im defensiven Mittelfeld auflaufen, er versteht es aber auch, in der Abwehr das eigene Tor zu verteidigen. Mentalität hat der gebürtige Frankfurt sowieso. In Dortmund sind sie sich trotzdem nicht sicher, ob ihnen Can wirklich weiterhelfen könne, zu viele Probleme habe er bislang in seiner Karriere gehabt.

Vielleicht könnte noch mal Bewegung in die Sache kommen, wenn der BVB Emre Can ausleihen könnte. Oder wenn Stürmer Paco Alcácer die Schwarz-Gelben doch noch in diesem Winter verlässt und so Geld in die Kassen gespült werden würde. (las)