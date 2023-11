BVB-Analyse: Lag Sebastian Kehl mit den Transfers daneben?

Essen Der BVB ging mit zwei herben Pleiten in die Pause. Gibt Dortmunds Kader nicht mehr her? Darüber diskutieren wir bei fußball inside.

Wichtiges Wochenende für die größten Klubs im Revier: In der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), Schalke 04 tritt in der Zweiten Liga bei Fortuna Düsseldorf an (20.30 Uhr/Sky und Sport 1). Darüber redet Moderator Nils Halberscheidt in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside mit Funke-Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst.

Nach zwei verdienten Niederlagen in Folge (0:2 gegen den FC Bayern, 1:2 beim VfB Stuttgart) ist der Druck beim BVB groß – vor allem wegen der Desaster-Leistung in Stuttgart, die Niederlage hätte noch deutlicher ausfallen können. Wir diskutieren die Gründe für diese schwachen Leistungen: Wurde der Kader von Sportchef Sebastian Kehl falsch zusammengestellt? Hat Trainer Edin Terzic die Spieler falsch eingestellt? Sind die Spieler außer Form?

BVB hätte Victor Boniface holen können

Ab Minute 17:30 geht es um die Transferpolitik des BVB. Nach elf Spielen ist es für ein abschließendes Urteil noch zu früh, aber nach aktuellem Stand ging der Plan von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nicht auf, betont Sebastian Weßling, der dabei aber auch Trainer Edin Terzic in die Pflicht nimmt. Schließlich habe dieser den Transfer von Edson Alvarez verhindert, da er voll auf seinen neuen Kapitän Emre Can setzte. Dass der BVB auf den bei Bayer Leverkusen auftrumpfenden Victor Boniface verzichtete, hatte auch Gründe, die Weßling erklärt. Sebastien Haller spielte in der Rückrunde überragend, zudem wurde der Vertrag von Youssoufa Moukoko verlängert. Zum damaligen Zeitpunkt machte eine Boniface-Verpflichtung wenig Sinn.

Wie unser BVB-Experte alle anderen BVB-Transfers analysiert, hören Sie in unserer neuen Podcast-Folge. Viel Spaß beim reinhören!

