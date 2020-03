Dortmund. In der vergangenen Saison siegte Schalke in Dortmund und der Meistertraum des BVB war ausgeträumt. Das soll diesmal nicht passieren.

Borussia Dortmunds Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Watzke hat vor dem Revierderby gegen Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) klar gemacht, dass es der BVB nicht zulassen darf, dass der ewige Rivale aus Gelsenkirchen die eigenen Titelträume platzen lässt.

„Es steht 1:1. Wir haben Schalke 2007 die Meisterschaft versaut, sie uns in der vergangenen Saison“, sagte Watzke der "SportBild". „In diesem Jahr dürfen wir uns unsere Ziele im Derby nicht kauptt machen lassen.“

Denn anders als in der vergangenen Saison, in der die Dortmunder einen zwischenzeitlichen Vorsprung von neun Punkten auf den FC Bayern noch verspielt hatten, soll es in der laufenden Saison zum Titel reichen. Aktuell steht Schwarz-Gelb in der Tabelle vier Punkte hinter den Münchnern. Eine mögliche Niederlage im Revierderby könnte dementsprechend ein vorzeitiges Ende der Meisterträume sein.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke lobt Körpersprache der Mannschaft

„Letzte Saison verlief unsere Rückrunde problematisch, das ist jetzt anders“, zeigt sich Watzke optimistisch. „Die Mannschaft hat durch die guten Ergebnisse eine Menge Selbstvertrauen und wirkt mental gefestigter als im Vorjahr. Die Körpersprache auf dem Platz ist nach der Winterpause eine andere, insgesamt wehren wir uns jetzt viel mehr. Das ist schon auffällig und gefällt mir.“

Symbolisch für die Dortmunder Mentalitätsmonster stehen die beiden Winter-Neuzugänge Erling Haaland (kam von RB Salzburg) und Emre Can (kam von Juventus Turin). Der norwegische Stürmer überzeugt bislang durch Gier und Siegeswillen und konnte dem BVB in acht Bundesligaspielen bereits mit neun Toren helfen. Can stabilisiert derweil die Defensive und besticht durch exzellente Zweikampfführung.

Im anstehenden Derby gegen S04 muss die Borussia allerdings auf die Unterstützung der Fans verzichten. Wie zahlreiche andere Begegnungen im Profifußball wird auch das Spiel zwischen Schalke und Dortmund wegen der Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.