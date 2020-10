Wegen Corona: BVB verschiebt Mitgliederversammlung

Dortmund. Der BVB hat aufgrund der anhaltenden Corona-Krise die Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben. Letztes Jahr kamen 1200 Mitglieder.

Borussia Dortmund hat seine Mitgliederversammlung wegen der anhaltenden Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Angesichts behördlicher Vorgaben wird auf die traditionell für den Totensonntag geplante Durchführung einer Präsenzveranstaltung verzichtet. Im vergangenen Jahr waren knapp 1 200 Mitglieder der Einladung der Clubführung gefolgt.

„Bei rund 160 000 BVB-Mitgliedern gibt es leider auch keinen technischen Weg, eine solche Veranstaltung in vernünftiger Art und Weise virtuell stattfinden zu lassen“, wird BVB-Präsident Reinhard Rauball in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag zitiert. Dagegen soll die Aktionärsversammlung des an der Börse notierten Vereins laut „Kicker“ am 19. November virtuell abgehalten werden. (dpa)