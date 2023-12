BVB-Transfers: Neuer Außenverteidiger soll im Winter kommen

Dortmund und Duisburg - Zwischen Enttäuschung und Hoffnung

Aus im DFB-Pokal und zehn Punkte Rückstand auf Platz 1 in der Bundesliga. Nach der Niederlage in Stuttgart scheint es fast so als seien die Dortmunder Chancen auf einen Titel in dieser Saison gestorben. Oder gibt es noch Hoffnung? Außerdem blicken wir auf den MSV Duisburg, bei dem das 1:0 gegen Lübeck einen kleiner Hoffnungsschimmer war. Kann aus diesem Schimmer sogar wieder Licht werden? CvD Melanie Meyer, MSV-Experte Dirk Retzlaff und Moderator Timo Düngen diskutieren darüber. Viel Spaß!