Weniger Fans im Fußballstadion? Faire Preise sind wichtig

Essen. Die Bundesliga arbeitet daran, künftig einen Teil der Zuschauer wird ins Stadion zu lassen. Kein Idealzustand, aber wohl die einzige Möglichkeit.

Als der Borussia Dortmund am Wochenende beim SC Paderborn 6:1 triumphierte, prangte auf der Tribüne ein Protest-Banner, das einige Fans befestigt hatten. „Fußball ohne Fans ist nichts“, stand dort. Das stimmt. Nützt aber nichts. Denn derzeit lässt es die Corona-Krise nun mal nicht zu, dass sich Zehntausende auf den Tribünen tummeln. Und dies könnte noch lange so bleiben.

Von daher macht es Sinn, über Alternativkonzepte nachzudenken. Ein Stadionbesuch mit Abstand wird zwar nicht den Fußball, so wie er sein soll, zurückbringen. Aber immerhin würde es etwas knistern, wenn die Mannschaften vor den Ball treten. Die organisierte Fanszene wird die Pläne vermutlich ablehnen, andere werden sich freuen, ihre Idole wieder live zu bestaunen. Vor allem Vereine aus den unteren Ligen wie Rot-Weiß Oberhausen kratzen am Existenzminimum, sie können sich kein Jahr ohne Zuschauer leisten.

Natürlich muss gewährleistet sein, dass die Regeln eingehalten werden. Hierbei wird es auch auf die Eigenverantwortung der Anhänger ankommen, die nach einem Tor aufspringen dürfen, sich aber nicht in dem Arm fallen sollten. Zudem müssen die Bundesliga-Klubs die wenigen Karten fair verteilen. Vielleicht durch ein Losverfahren, auf jeden Fall sollten sie nicht nur hohe Preise aufrufen. Gut wäre, wenn ein Teil der Anhänger für Stehplatz-Preise hinein darf.

Kein Idealzustand

All das klingt nicht nach einem Idealzustand. Doch derzeit geht es darum, die Normalität so normal wie möglich zu gestalten. Alle Sportarten prüfen ihre Möglichkeiten. Am Ende wird die Politik entscheiden, die dabei den Verlauf der Pandemie im Blick hat. Denn Gesundheit bleibt das Wichtigste.