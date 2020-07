Wie ein Pokémon? Neues BVB-Heimtrikot sorgt für Diskussionen

Dortmund. Der BVB hat sein neues Heimtrikot samt neuem Hauptsponsor auf der Brust bestätigt. Im Netz sorgt es für einige Lacher.

Vizemeister Borussia Dortmund hat sein neues Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. In den Sozialen Medien kündigte der Fußball-Bundesligist das neue BVB-Jersey mit kleinen Videos und dem Titel „Auf Spannung“ an.

Wenn man weiß, was der Gedanke des Designs ist, kann man tatsächlich schwarze Blitze auf gelbem Untergrund erkennen – gleichzeitig erinnert das Trikot aber auch an ein Zebra- oder Tigerfell.

Fans wissen mit neuem BVB-Trikot noch nicht umzugehen

Da beschäftigen sich monatelang hochbezahlte Designer bei Puma mit dem Trikot und dann kommt so etwas dabei raus? #bvbhttps://t.co/d5RsEysuGa — Christian (@chriscob) July 1, 2020

Die Reaktionen der Fans im Netz fielen unterschiedlich aus. Der Twitter-Nutzer „Schwarzgelber09“ sieht in dem Trikot ein „geiles Teil“, einer, der sich „Vedad is the best“ nennt, findet: „Dortmunds Trikot sieht aus wie wenn meine kleine Cousine probiert zu malen, einfach hässlich.“

Ähnlich sieht es Christian, der twittert: „Da beschäftigen sich monatelang hochbezahlte Designer bei Puma mit dem Trikot und dann kommt so etwas dabei raus?“ Die Userin Pöbelprinzessin erinnert derweil an bessere Zeiten: „Letzte Saison noch das wirklich schicke Sondertrikot "Kohle und Stahl" und jetzt dieses hässliche Teil (unabhängig von dem neuen Sponsor).“ „jens_“ meint: „Man darf gespannt sein, ob die Trikotverkäufe einbrechen oder ob der normale Fan einfach alles kauf…“ Fabian Wittke will wissen: „Exklusiv: BVB dreht neue Staffel von Tiger King.“ In der Netflix-Serie geht es um Großkatzen-Besitzer in den USA.

BVB-Trikot mit neuem Hauptsponsor

Wusste gar nicht, dass Haaland auf Pokémon Cosplay steht #bvb pic.twitter.com/yF1UfGP4k7 — Mara (@maramuster) July 1, 2020

Ebenfalls häufig findet sich der doch sehr naheliegende Vergleich mit einer Zeichentrickfigur. Viele Nutzer posten ein Bild des Pokémon „Elektek“, dessen Fellgestaltung große Ähnlichkeit zum Design des neuen BVB-Trikots aufweist. „Bei der Geburt getrennt?“ ist die Frage, die sich viele Nutzer stellten.

Als neuer Hauptsponsor hat sich der Telefonanbieter 1&1 seinen Platz auf der Vorderseite des Trikots gesichert. Auch dazu gab es Kommentare, wie etwa von thomasst: „Klasse Idee vom #bvb. Den Tabellenplatz gleich auf‘s Trikot geschrieben.“

Es gibt aber auch versöhnliche Stimmen. Paul Convery schreibt, ihm gefalle das Trikot nun, da erste Bilder von Spielern wie Jadon Sancho oder Marco Reus in dem Dress gesehen habe. Szymon Uchto twittert zu einem Bild von BVB-Kapitän Reus im neuen Shirt: „Ich habe meine Meinung geändert. Die neuen BVB-Trikots sehen toll aus. Ich will es wirklich gerne kaufen, aber ich kann es mir nicht leisten.“ Das Trikot kostet für Frauen 77,97 Euro und für Männer 82,85 Euro – und das ist bereits ein Angebotspreis.

Twitter-Nutzerin „Happy Hilde“ schlussfolgert: „Wenn es der @BVB schafft wirklich mit Highpower nächste Saison unter diesem Trainer Favre zu spielen, dann könnten da von mir aus auch Kackwürste drauf sein #bvb #trikot“.“ So kann man es wohl auch betrachten.(meme)