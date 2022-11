"Zu schläfrig" - BVB-Profi Süle nach 0:2 in Wolfsburg sauer

Korruption, Gier, verletzte Menschenrechte: Hat der Fußball mit der WM in Katar seine Seele verkauft? Fußball-Funktionär Andreas Rettig im Talk.

Wolfsburg. Der BVB kassiert beim 0:2 in Wolfsburg ein frühes Gegentor - und Abwehrspieler Niklas Süle ärgert sich über den schwachen Start in die Partie.

Mats Hummels fand diesmal geradezu sanfte Worte. Zuletzt war der Abwehrchef von Borussia Dortmund ja einige Male mit sehr kritischen Worten aufgefallen, hatte Haltung und Entscheidungsfindung seiner Mitspieler kritisiert. Nun, nach der 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg, war Hummels deutlich versöhnlicher gestimmt: "Es war ein besseres Spiel als das in Frankfurt, das haben wir gewonnen, deswegen muss man das alles richtig einordnen", sagte er beim TV-Sender Sky.

Klar, er erwähnte auch "die fünf schlechten Anfangsminuten, dann lagen wir 1:0 hinten und dann fehlte die Effektivität" Aber: "Wir sind so oft wie vielleicht noch nie in dieser Saison gut durch die gegnerischen Abwehrreihen gekommen, gut durch die Kette, hinten über Außen durch."Dann aber man halt zu wenig Chancen und daraus wiederum zu wenig Tore gemacht. "Ehrlich gesagt, war das vielleicht die ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass wir das Glück diese Saison schon zwei, drei Mal auf unserer Seite hatten", meinte Hummels. "Wolfsburg hat jetzt gerade einen Lauf, die haben letzte Woche 3:0 in Mainz gewonnen und keiner weiß wie. Heute haben sie auch wieder das nötige Quäntchen Glück gehabt, das kommt vor im Fußball."

BVB: Niklas Süle schimpft über Anfangsphase

Andere waren da kritischer, allen voran Rechtsverteidiger Niklas Süle: "Wir haben in den ersten fünf bis zehn Minuten nicht einmal den Ball gesehen, sind sehr schlecht ins Spiel gekommen", haderte der. "Das ist unerklärlich, weil uns das in diesem Jahr schon oft passiert ist." Auch Süle war zwar durchaus der Ansicht, dass die Niederlage nicht zwingend verdient war, dass der BVB auch etwas hätte mitnehmen können oder müssen aus Wolfsburg nach einem "ordentlichen Spiel mit vielen Chancen und etwas Pech".

Aber die Anfangsphase konnte er nicht vergessen: "Natürlich ärgert uns, dass wir relativ schläfrig rauskommen", schimpfte er. "Wir reden viel darüber, aber es passiert immer wieder - das ist inakzeptabel." Man habe "einen ganz guten Lauf gehabt, wir wollten Selbstvertrauen mitnehmen", erklärte Süle. "Dann waren wir wieder zu schläfrig in der Anfangsphase und rennen dann einem 0:1 hinterher - das ist sehr ärgerlich."

