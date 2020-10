Champions League in Corona-Zeiten: Der Fußball setzt aufs Prinzip Hoffnung

Gleich am ersten Spieltag der Champions League lässt das Coronavirus die Königsklasse zittern. Im Sommer beim Finalturnier in Portugal hatten die rauschenden Siegesnächte von Bayern München den Eindruck vermittelt, im Fußball könne der Corona-Pandemie zum Trotz so etwas wie Normalität zurückkehren. Doch nun zeigt sich, dass die Uefa bei ihrem Premiumprodukt von Spieltag zu Spieltag nur auf das Prinzip Hoffnung setzen kann. Und darauf, dass die Fußball-Blasen dicht halten.

Mit jedem Tag aber, an dem das Coronavirus in die Fläche geht und die Risikogebiete Europas größer werden, wird aus der Europapokal-Spielzeit eine Reise ins Ungewisse. Bis Ende Januar müssen in der Champions League alle Spiele der Gruppenphase beendet sein – der zum Bersten gefüllte Spielplan der Vereine lässt keine Alternativen zu. Für die Uefa und für die Klubs steht viel Geld auf dem Spiel, die Vermarktungsmaschinerie muss laufen, die Blasen müssen funktionieren.

Neue Uefa-Regeln sollen Spielbetrieb in der Champions League sichern - zumindest teilweise

Weil sich die Corona-Lage verschärft, sollen neue Uefa-Spielregeln den Europapokal-Spielbetrieb zumindest teilweise sichern. Möglich sind nun Spiele auf neutralem Platz, Wertungen am Grünen Tisch oder die Entscheidung der Uefa, notfalls über Achtelfinalteilnehmer zu bestimmen, falls Corona-bedingte Ausfälle den Turnierplan gekippt haben.

Die Schockwellen nach dem positiven Test von Bayerns Nationalspieler Serge Gnabry verunsichern viele Bürger, die sich aufgrund der Infektionslage auf erneute Einschränkungen einstellen müssen - Sperrstunden, Kontaktbeschränkungen, verschärfte Maskenpflicht. Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in München in seiner Regierungserklärung strenge Maßnahmen ankündigte, gab das Gesundheitsamt gleichzeitig grünes Licht für das Spiel des FC Bayern München gegeben, trotz eines infizierten Spielers in Mannschaft.

Möglich ist das, sagen Virologen, wenn die Fußball-Profis täglich getestet werden. Denn jedes negative Testergebnis öffnet den Verantwortlichen der Vereine ein Zeitfenster, in dem es den Spielern möglich ist, ihren Aufgaben nachzugehen. Der Fußball lebt nur noch vom Prinzip Hoffnung.