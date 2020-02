Champions League: Letztes Hurra für Manchester City

Der Katalane Pep Guardiola mit langer Vergangenheit beim FC Barcelona pflegt ein äußerst skeptisches Verhältnis zur spanischen Hauptstadt Madrid und eine tiefe Rivalität zu dem dort beheimateten Fußball-Verein. Doch Respekt und Anerkennung, das hat er trotzdem für den Rekordsieger des Europapokals der Landesmeister und der Champions League. Real Madrid sei „der König“ dieses Wettbewerbs, sagt der Trainer des englischen Meisters Manchester City vor dem Achtelfinal-Hinspiel im Estadio Santiago Bernabéu an diesem Mittwoch (21 Uhr/Sky). Jeder ambitionierte Klub würde Real „nacheifern und imitieren” wollen. Und Guardiolas Arbeitgeber ist bekanntlich ziemlich ambitioniert.

Der Durchbruch ist bislang ausgeblieben

In der vielleicht aufregendsten Paarung in der Runde der besten 16 Teams sind die Rollen klar verteilt. Die Spanier verkörpern mehr als jeder andere Verein den alten europäischen Fußball-Adel. Die neureichen Citizens wollen nach vier englischen Meisterschaften seit der Übernahme durch Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan aus Abu Dhabi endlich vordringen in den Kreis der internationalen Elite. Bislang hat es damit nicht geklappt. Der Einzug ins Halbfinale 2015/2016, damals noch mit Trainer Manuel Pellegrini, stellt Manchester Citys bisher größten Erfolg in der Champions League dar. Mit Guardiola war in drei Versuchen einmal im Achtelfinale und zuletzt zweimal im Viertelfinale Schluss.

Noch nie mit Guardiola im Halbfinale

Die Mannschaft zerschellte unter dem einstigen Bayern-Coach immer am ersten stärkeren Gegner, zuerst war das der AS Monaco, dann der FC Liverpool und im vergangenen Jahr Tottenham Hotspur. Das Duell mit Real Madrid soll den Nachweis darüber erbringen, dass Manchester City das Zeug dazu hat, endlich den Wettbewerb zu gewinnen, den der reiche Besitzer herbei sehnt.

Beziehungsweise: Es muss sogar den Nachweis darüber erbringen, sonst wird es wohl so schnell nichts mehr mit einem Triumph in der Champions League. Nach aktuellem Stand hat Manchester City in dieser Saison die vorerst letzte Chance auf diesen Titel. Wegen Verstößen beim Financial Fairplay hat die Uefa den Verein vor anderthalb Wochen mit einem Ausschluss aus dem internationalen Wettbewerb für die kommenden beiden Saisons belegt. Die Citizens sehen sich zu Unrecht bestraft und wollen die Sperre vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas kippen.

Manchester City droht der Verlust wichtiger Spieler

Sollte das misslingen, droht der Verlust wichtiger Spieler wie Kevin De Bruyne, Raheem Sterling oder Leroy Sané. Auch Guardiola dürfte schwer zu halten sein, obwohl er dem Klub die Treue geschworen hat. „Zu 100 Prozent“ werde er seinen Vertrag bis 2021 erfüllen. Diese Aussage hat er allerdings unter der Annahme getätigt, dass die Uefa-Strafe keinen Bestand haben wird.

Wegen dieser Rahmenbedingungen ist der Druck auf den Trainer in dieser Champions-League-Saison so groß wie noch nie bei City. Er weiß ja selbst, dass seine Amtszeit als unvollendet abqualifiziert wird ohne den Gewinn des Silberpokals mit den Riesenhenkeln, trotz zweier Meisterschaften. Er kennt dieses Schicksal schon aus seinen Tagen beim FC Bayern. Hinzu kommt, dass es für Man City in dieser Saison nur noch in der Champions League um etwas geht. In der Liga wird der amtierende Titelträger nach Lage der Dinge sehr bald vom FC Liverpool entthront. Der Ligapokal, wo am Wochenende im Finale Aston Villa wartet, und der FA-Cup sind vor diesem Hintergrund zu vernachlässigen – die Champions League wird die Spielzeit definieren.