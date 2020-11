Chelsea bestätigt: Positiver Coronatest bei Kai Havertz

London. Fußball-Nationalspieler Kai Havertz wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der ehemalige Leverkusener befindet sich in Quarantäne.

Kai Havertz ist als fünfter deutscher Fußball-Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte Teammanager Frank Lampard kurz vor dem Champions-League-Spiel des FC Chelsea gegen Stade Rennes am Mittwochabend. Der 21-Jährige habe sich in häusliche Isolation begeben.

Vor Havertz waren schon Ilkay Gündogan, Emre Can, Serge Gnabry und Niklas Süle positiv getestet worden. Havertz und Süle dürften damit für den Länderspiel-Dreierpack gegen Tschechien, die Ukraine und in Spanien auszufallen. Der Einsatz von Can ist fraglich. Bundestrainer Joachim Löw wird am Freitag seinen Kader benennen. (sid)