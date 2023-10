Christoph Daum wird heute 70: So wurde ich Leverkusener

Essen. Christoph Daum feiert heute seinen 70. Geburtstag. Er spricht über seinen Durchbruch bei Bayer Leverkusen und einen Fehler mit Karsten Bäron.

Die herbstlichen Tage haben auch den Kölner Süden erreicht, hier wo Christoph Daum im Büro über seiner Garage sein Leben rekapituliert. Doch die Augen des Mannes, der am heutigen Dienstag 70 Jahre alt wird, strahlen Wärme aus, als er über seine Stationen als Fußball-Lehrer spricht und dabei immer wieder Worte wie "Liebe" und "Verbundenheit" nennt. Der 1. FC Köln etwa, wo die Trainerkarriere Daums begann, sei die "erste große Liebe" gewesen, "die man nie vergisst", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. "Die Verbundenheit wird immer da sein."

Christoph Daum wird heute 70: "Bei Jupp Heynckes ging ich zu weit"

Es wird daher wohl viele Glückwünsche aus der Domstadt zum runden Jubiläum geben. Doch Daum ist nun mal Daum, das Telefon wird am Dienstag kaum stillstehen. Wo der Trainer wirkte, hinterließ er Spuren. "Durch die Zeit in Stuttgart ist auch das Schwabenland ein Teil von mir", sagt er. Und dann wäre da noch die Türkei, in die es ihn 1994 nach Istanbul zu Besiktas und später auch zu Fenerbahce hinzog. "Der Fanatismus in der Türkei hat mich unglaublich beeindruckt. Ich bin mehr Türke als mancher Türke, die Türkei ist eine zweite Heimat geworden", sagt Daum, der derzeit gegen den Lungenkrebs kämpft.

Christoph Daum wünscht sich Meisterschaft von Bayer Leverkusen

Beste Erinnerungen hat er allerdings auch an Bayer Leverkusen. Bitte? Den Rivalen des 1. FC Köln? Ja, für Daum sei es dort das "schönste Arbeiten" gewesen, wie er sagte. "Wenn ich bei Bayer Verbesserungsvorschläge gemacht habe, hieß es immer: was bringt uns das? Bei anderen Vereinen wurde immer zuerst die Frage nach den Kosten gestellt. In Leverkusen wollte man etwas bewirken – das sieht man heute", sagt der Kult-Trainer der Bundesliga. Dabei war der Anfang dort im Jahr 1996 alles andere als leicht. "Ich habe es mit sportlichem Erfolg geschafft, die Fans auf meine Seite zu ziehen und auch Kritiker im Verein zu überzeugen", sagt Daum. Dies sei aber erst gelungen, nachdem er den 1. FC Köln mit 4:0 geschlagen hatte. "Damals kamen die Fans zu mir und sagten: „Jetzt sind Sie Leverkusener“."

So fühlt er sich selbst auch heute etwas, weshalb er begeistert auf den Höhenflug der Mannschaft vom Bayer-Kreuz blickt, zumal auch familiäre Bände dahin eng sind. Sein Sohn Marcel arbeitet seit der Saison 2018/2019 für Bayer und ist als Analyst und Co-Trainer maßgeblich am Erfolg beteiligt. "Es wäre für mich eine große Freude, wenn Bayer in dieser Saison die deutsche Meisterschaft gewinnen würde", sagt Daum, der mit Leverkusen ein Trauma verbindet. 2002 verpasste er in Unterhaching den Meistertitel nur denkbar knapp. "Ich habe in meiner Karriere mehr Vizemeisterschaften als Meisterschaften erlebt", sagt er lapidar.

Christoph Daum erkennt Talent von Karsten Bäron nicht

In seiner Trainerkarriere hatte es Daum dennoch immer wieder geschafft, Titel zu sammeln, Spieler besser zu machen oder überhaupt zu entdecken. Nur einmal, da gelang ihm das nicht. "Natürlich muss jeder Spieler gewisse Anlagen und Voraussetzungen mitbringen. Ich habe es häufig geschafft, diese Anlagen freizulegen. Darauf bin ich stolz. Nur einmal habe ich es nicht erkannt: als Karsten Bäron damals beim VfB Stuttgart nur mit einem Rucksack bei uns auftauchte und um ein Probetraining bat. In diesem Training hatte ich sein Potenzial nicht erkannt. Dabei war sein Auftreten von einem Selbstverständnis geprägt – da hätte es bei mir klicken müssen. Das ärgert mich bis heute", sagt Daum. Stattdessen startete Bäron später beim Hamburger SV durch. Auch ein Christoph Daum kann also mal irren.

