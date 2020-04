Corona-Folgen für Amateurfußball: "Es geht um die Vereine"

Eigentlich hätte Inka Grings in diesen Tagen wohl allen Grund zum Jubeln gehabt. Die frühere Weltklassestürmerin, 41 Jahre alt und bis heute mit 314 Treffern für den FCR 2001 Duisburg Rekordhalterin in der Fußball-Bundesliga der Frauen, arbeitet als Trainerin beim SV Straelen in der Oberliga Niederrhein. Der Verein aus dem niederländischen Grenzgebiet führt die Tabelle seit Monaten unangefochten an. In 22 Spielen sammelte Straelen 61 Punkte, der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger beträgt 19 Zähler. Der Wiederaufstieg in die Regionalliga ist nur Formsache und hätte in diesen Tagen schon deutlich vor Saisonende finalisiert werden können. Eigentlich.

Das Coronavirus hat den Profibereich und auch den Amateurfußball lahmgelegt. Seit mehr als einem Monat wird nicht mehr gespielt, sowohl der Fußballverband Niederrhein (FVN) als auch der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hatten die Saison zunächst bis zum 19. April ausgesetzt. Inzwischen ruht alles bis auf Weiteres. Klare Aussagen hinsichtlich Fortsetzung oder Abbruch gibt es nicht – was in vielen Klubs für Ungewissheit und Unverständnis sorgt.

SV Straelen und SSVg Straelen plädieren für den Saisonabbruch

„Die Vereine brauchen Planungssicherheit. Andere Sportarten haben ihre Saisons bereits beendet“, sagt etwa Oliver Kuhn, 1. Vorsitzender der SSVg Velbert. Bereits Mitte März forderte der Straelener Liga-Konkurrent einen Abbruch der Saison. Eine komplette Annullierung der Saison hält er jedoch für falsch. „Meines Erachtens hat Straelen ein Aufstiegsrecht“, sagt Kuhn.

Inka Grings hat klare Vorstellungen für den SV Straelen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Funke Foto Services

Für Inka Grings stellt sich diese Frage gar nicht. „Eine Annullierung und die Saison dann nochmal zu spielen, steht für uns nicht zur Debatte“, sagt die 96-malige Nationalspielerin. „Wenn ich mir nur unsere Liga angucke, sollte man einfach einen Cut machen.“ Nicht nur der Aufstieg sei quasi geklärt, auch abstiegsbedrohte Teams haben einen Rückstand von mindestens zwölf Punkten aufs rettende Ufer.

Zumindest den Abstieg auszusetzen, halten sowohl Grings als auch Kuhn für eine sinnvolle Lösung. „Dann gäbe es im nächsten Jahr drei oder vier Spiele mehr, wodurch die Vereine mehr Einnahmen generieren könnten“, erklärt Velberts Boss.

Trainer des TuS Erndtebrück ist sogar für die Annullierung der Saison

Es gibt aber auch andere Stimmen: Eine Annullierung „wäre aus meiner Sicht die fairste Lösung“, erklärt Alfonso Rubio Doblas. Sein TuS Erndtebrück liegt auf dem vorletzten Platz der Oberliga Westfalen. „Man sollte das auch nicht auf die lange Bank schieben. Es hängt viel davon ab, beispielsweise Wechsel und Verträge, auch wenn der Verband die Wechselregularien angepasst hat“, sagt der 43 Jahre alte TuS-Trainer und wird in seiner Haltung zum Ausgang der Saison beispielsweise von Jörg Silberbach unterstützt. „Das am wenigsten Ungerechte wäre meiner Meinung nach, wenn die Saison annulliert würde“, sagt der Trainer des Bezirksligisten SV Bommern aus Witten. An die Wiederaufnahme des Spielbetriebs glaubt der 55-Jährige nicht.

So deutlich wie in der Oberliga Niederrhein ist die Tabellenkonstellation nur selten. In vielen Ligen rechnen sich noch mehrere Klubs Aufstiegschancen aus, zum Teil ist die Tabelle aufgrund ausstehender Nachholspiele nicht einmal gerade. Ein Szenario ohne Härtefallentscheidungen? Wohl utopisch. Noch spielen FVN wie auch FLVW bei einer Lösung auf Zeit. Klar ist: Ob und wann die Saison fortgesetzt wird, soll mindestens zwei Wochen vorher angekündigt werden.

DFB lockert Handlungsspielraum

Da passt es ins Bild, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Anfang April den Landesverbänden durch ein Maßnahmenpaket neuen Handlungsspielraum ermöglichte. Bisher galt der 30. Juni als Stichtag für das Saisonende, doch dieser Passus wurde für dieses Jahr gestrichen. Eine Verlängerung bis weit in den Sommer hinein ist also möglich. „Nur Mediziner und die zuständigen Behörden können seriös beurteilen, wann Fußballspielen ohne Risiko wieder möglich ist“, erklärt der Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, Bernd Neuendorf.

Doch längst nicht alle Vereine sind mit dieser Variante glücklich. „Ich verstehe nicht, wieso auf Zeit gespielt wird“, sagt Issam Said, Trainer des VfB Frohnhausen. Der Essener Landesligist ist Tabellenfünfter, jenseits von Aufstiegshoffnungen oder Abstiegssorgen. Der 43-Jährige hält wenig von einer Saisonverlängerung: „Ich bin für einen Abbruch, zwei Aufsteiger und keine Absteiger. Es gibt andere Prioritäten. Der Amateurfußball ist nicht das Leben, sondern ein Hobby.“

Asche am Schuh? Die Fußballer hätten es gerne so, doch die Vereinsbosse müssen an die Zukunft der Klubs denken. Foto: Florian Runte / Funke Foto Services

Während die Corona-Krise im Profibereich für massive finanzielle Probleme bei vielen Vereinen sorgt, hält Said das Thema auf niedrigerer Amateurebene für vernachlässigbar. Zwar würde den Spielern auch dort Geld bezahlt, bei den meisten Vereinen handele es sich dabei aber um Aufwandsentschädigungen und spielbezogene Prämien. So auch in Frohnhausen. „Keine Spiele, keine Bezahlung“, so Said, der aber auch einräumt, dass es Klubs gebe, die ihren Spielern auch auf Landesliga-Niveau Festgehälter zahlen würden. Der FC Brünninghausen etwa, ein Westfalenligist aus Dortmund, kündigte Anfang des Monats sechs Stammspielern zum 15. April. Um derartiges großflächig zu verhindern, können aber auch die Amateurvereine vom Rettungsschirm des Landes NRW und der damit verbundenen Soforthilfe profitieren.

Vereine fühlen sich vom Verband außen vor gelassen

Durch die mögliche Verlängerung der Saison fühlt sich Oliver Kuhn indes vom Verband im Stich gelassen: „Es geht um die Vereine, doch die nimmt der Verband nicht mit.“ Der Velberter regt an, Teams zu befragen und sich dadurch ein Meinungsbild zu beschaffen. Der FVN weist die Kritik von sich: „Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, wie wir mit dem Rest der Saison verfahren“, sagt Sprecher Henrik Lerch. Demnach sei auch ein kompletter Cut bereits Gegenstand der Überlegungen gewesen.

Doch die Kardinalfrage bleibt: Wie soll dann mit Auf- und Abstieg umgegangen werden? „Sportlich am fairsten wäre es sicher, wenn ein Verein wie Straelen trotzdem aufsteigen könnte“, sagt Lerch. Dann könnte auch Inka Grings letztendlich doch noch jubeln.