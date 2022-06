Cristiano Ronaldo: Selbst für den FC Bayern zu schillernd

Essen. Ein wildes Gerücht um den Portugiesen Cristiano Ronaldo und den FC Bayern geisterte durch die Medien. Deshalb ist es entstanden. Ein Kommentar.

Wer wirklich noch einen weiteren Beleg dafür bräuchte, dass das Fußballgeschäft gelegentlich verrückt sein kann, fand ihn am Freitag in einem eher skurrilen Gerücht. Laut einer spanischen Quelle beschäftigte sich der FC Bayern München mit Cristiano Ronaldo, der – so wollte eine andere, eine portugiesische Quelle wissen – , trotz eines bis 2023 laufenden Vertrages Manchester United verlassen möchte.