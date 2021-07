Cup der Traditionen: VfL Bochum besiegt den BVB 3:1

Duisburg. Testspiel statt Turnier: Der VfL Bochum und Borussia Dortmund treten zum Testspiel an, weil der MSV wegen Coronafällen nicht mitspielen darf.

Nackenschlag für viele Fans im Ruhrgebiet. Der Cup der Traditionen ist es ein kleines Highlight in der Saisonvorbereitung.: Eigentlich. Wegen drei Coronafällen im Team darf der Gastgeber, der MSV Duisburg nicht mitspielen. Immerhin bleibt ein hochinteressantes Testspiel zwischen dem dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Kann der Aufsteiger mit dem Spitzenklub der Liga mithalten? Wir sind mit unseren Vereinsreportern vor Ort und berichten live aus dem Duisburger Stadion.

Bei uns verpassen Sie nichts von dem, was heute in Duisburg passiert. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert und mit neuen Informationen,aktuellen Spielständen und auch Spielberichten ergänzt.

Schlusspfiff!

16:41 Uhr: Die junge Dortmunder Mannschaft kommt noch zum Anschluss. Marco Pasalic verkürzt auf 1:3 nach einem starken Dribbling mit strammem Abschluss. Wer jetzt erst liest: Seit der Halbzeitpause steht Dortmunds Reserve auf dem Rasen, die in der 3. Liga spielen wird.

16:37 Uhr: 3:0 in der 78. Minute. Herbert Bockhorn trifft direkt per Freistoß aus knapp 18 Metern. Direkt in den Winkel. Dortmunds Torhüter Unbehaun kann nur staunen.

16:28 Uhr: Direkt legt der VfL nach: Eben hatte Silvere Ganvoula die Vorlage gegeben, nun steigt er nach einer Ecke am höchsten in die Luft und köpft zum 2:0 für den VfL ein. Da sah die BVB-Abwehr nicht gut aus.

16:26 Uhr: Da ist das Tor, 1:0 für ... den VfL Bochum. Zugang Novothny wird rechts vor dem Tor von Ganvoula bedient und schiebt in der 66. Minute nur noch ein.

Dortmunds Steffen Tigges (hinten) und Bochums Armel Bella Kotchap im Zweikampf. Foto: AFP

16:04 Uhr: Der BVB spielt nun in folgender Aufstellung: Luca Unbehaun - Albin Thaqi, Niklas Dams, Nnamdi Collins, Berkan Taz, Franz Pfanne, Marco Hober, Tobias Raschl, Marco Pasalic, Richmond Tachie, Immanuel Pherai.

16:03 Uhr: Die zweite Halbzeit hat begonnen. Der BVB hat die gesamte Elf gewechselt. Beim VfL sind Torhüter Michael Esser, Saulo Decarli, Soma Novothny und Silvere Ganvoula neu dabei. Dafür fehlen Torwart Manuel Riemann, Vasileios Lampropoulos, Milos Pantovic und Simon Zoller.

Ende der ersten Halbzeit

15:47 Uhr: Halbzeit, es steht noch 0:0. Es ist ein gutes, ein intensives Vorbereitungsspiel. Beide Teams lassen erkennen, dass sie schon einiges einstudiert haben. Fehlen nur noch Tore. Vor allem der BVB hat aus seinem Chancenplus zu wenig gemacht.

15:43 Uhr: Klares Chancenplus mittlerweile für den BVB. Reyna spielt auf Wolf und der kommt frei und unbedrängt zum Schuss im Strafraum. Doch der Schuss ist zu unplatziert und zu schwach, Kinderspiel für Bochums Schlussmann Riemann.

15:37 Uhr: Langsam wird der BVB verschwenderisch mit seinen Chancen: Schulz kommt über links und legt flach zurück für Reus, doch dessen erster Kontakt misslingt.

15:34 Uhr: Wieder Tigges! Eine knappe Kiste für den VfL, denn der Stürmer geht zum Kopfball nach Bogenlampen-Pass von Reyna, doch Masovic bekommt seinen Fuß noch dazwischen.

15:30 Uhr: Eine halbe Stunde ist gespielt. Trinkpause! Die Partie ist ausgeglichen, der BVB drückt, doch Bochum steht mittlerweile stabil und ist kontergefährlich.

15:24: Der BVB versucht es häufig über die rechte Seite. Passlack und Wolf suchen von dort den großgewachsenen Tigges. Beim Pass auf den Stürmer fehlt diesmal aber ein Stück, Fehlpass statt Kopfballchance.

15:22 Uhr: Bochum mit erneuter Chance nach einer Ecke. Doch der Kopfball von Bella-Kotchap geht ins Außennetz.

Dortmunds Nico Schulz (l.) gegen Bochums Gerrit Holtmann. Foto: Firo

15:17 Uhr: Bisher ist es eine insgesamt ansehnliche Partie. Zwar mit leichten Vorteilen für den BVB, aber auch Bochum hatte schon eine gefährliche Tor-Situation.

15.15 Uhr: Nun hat der BVB seine Großchance. Nach toller Vorarbeit von Reyna schießt Tigges allerdings aus knapp 15 Metern übers Tor.

Erste große Chance des VfL

15:08 Uhr: Der VfL Bochum kommt! Gerrit Holtmann sprintet auf den BVB-Kasten zu, doch Papadopoulos kann dessen scharfen Schuss vom Rand des 16ers mit einer Grätsche klären.

15:06 Uhr: Erste Ecke Borussia Dortmund. Brandt schießt, aber die Aktion wird vom VfL schnell entschärft.

15:00 Uhr: Es geht los, Anstoß in der MSV-Arena. Bochum ist am Ball.

Die Schweigeminute in Duisburg vor dem Anpfiff. Foto: Getty

14.59 Uhr: Schweigeminute für die Opfer der Flutkatastrophe.

14.36 Uhr: In der Startaufstellung des BVB findet sich im Gegensatz zum VfL Bochum nicht die erste Garde. Starten werden aber Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Julian Brandt, Giovani Reyna und Zugang Gregor Kobel im Tor.

14:35 Uhr: Jetzt gibt es die Aufstellungen für das Spiel in Duisburg.

Aufstellung VfL Bochum

Riemann - Bockhorn, Bella-Kotchap, Lampropoulos, Soares - Masovic - Losilla, Pantovic - Hartwig, Zoller, Holtmann

Es fehlen beim VfL (verletzt, angeschlagen, Olympia): Gamboa, Blum, Leitsch, Tesche, Asano, Antwi-Adjei, Löwen (das macht insgesamt 7 potenzielle Stammkräfte)

Aufstellung Borussia Dortmund

Nico Schulz , Mahmoud Dahoud , Gregor Kobel , Antonios Papadopoulos , Marco Reus , Giovani Reyna , Lennard Maloney , Felix Passlack , Steffen Tigges , Marius Wolf , Julian Brandt

12.30 Uhr: Zum sechsten Mal wird der Cup der Traditionen bereits ausgetragen. Im vergangenen Jahr gewann der niederländische Erstligist Feyenoord Rotterdam das Turnier - unter anderem dank eines 3:1-Sieges gegen Borussia Dortmund. Gegen den MSV konnten die Holländer sogar mit 5:1 gewinnen.

Foto: dpa

Cup der Traditionen wird live im Free-TV übertragen

12.15 Uhr: Diejenigen Fans, die heute nicht im Stadion dabei sein können, haben allerdings auch die Möglichkeit, den Cup der Traditionen live im Free-TV zu schauen. Hier erklären wir Ihnen, wie das geht.

12.00 Uhr: Herzlich Willkommen in unserem Live-Blog. In diesem Artikel werden wir Sie bis zum späten Nachmittag ausführlich zum Cup der Traditionen in Duisburg informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball