Dani Alves bleibt nach knapp fünf Monaten in U-Haft

Barcelona Der brasilianische Fußballer Dani Alves bleibt in Untersuchungshaft in Barcelona. Ein Gericht lehnt erneut einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution ab.

Der brasilianische Fußballprofi Dani Alves muss in Spanien wegen des Vorwurfs der sexuellen Aggression gegen eine junge Frau nach knapp fünf Monaten weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das Landgericht von Barcelona habe einen Antrag der Anwälte des 40-Jährigen auf Freilassung gegen Kaution zurückgewiesen, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf Justizkreise.

Damit wurde die Entscheidung einer unteren Instanz bestätigt. Das zuständige Gericht teilte auf Anfrage mit, diese Berichte seien korrekt.

Es war bereits der dritte Versuch von Strafverteidiger Cristóbal Martell, Alves aus dem Gefängnis zu bekommen. Der Anwalt des 126-maligen brasilianischen Nationalspielers hatte bei seinem Antrag erneut versichert, es bestehe keine Fluchtgefahr. Er beteuerte, Alves wolle in Barcelona - wo er im Januar festgenommen worden war - bleiben. Dort lebten unter anderem seine zwei Kinder sowie seine ehemalige Ehefrau und Managerin.

Haftstrafe von bis zu zwölf Jahren droht

Die Staatsanwaltschaft und die Richterin wiesen diese Beteuerung jedoch als unglaubhaft zurück. Sie sehen die Gefahr, dass der Fußballer sich in sein Heimatland absetzen könnte, wo er vor einer Auslieferung sicher wäre. Wie zahlreiche andere Länder liefert Brasilien die eigenen Staatsbürger nicht aus. Alves droht in Spanien eine Haftstrafe von bis zu zwölf Jahren. Die Ermittlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Richterin muss entscheiden, ob es zu einem Prozess gegen den Brasilianer aus Bahia kommt.

Eine 23-Jährige hatte den früheren Star des FC Barcelona angezeigt. Sie wirft ihm vor, sie am 30. Dezember in einem Nachtclub in Barcelona sexuell genötigt zu haben. Am 20. Januar wurde Alves deshalb bei einem Besuch in der katalanischen Hauptstadt verhaftet und in U-Haft genommen. Er hatte zunächst jeden sexuellen Kontakt mit der Frau geleugnet. Später hatte sein Anwalt angegeben, die sexuellen Handlungen seien mit Einwilligung der Frau erfolgt. Bis zur Festnahme hatte Alves beim mexikanischen Club UNAM Pumas gespielt.