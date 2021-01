Der FC Barcelona blickt auf eine ungewisse Zukunft

Barcelona. Umsatzriese mit gigantischen Schulden. Der FC Barcelona sucht nach einem Weg aus der Krise, der sich nicht als Horrorszenario darstellt.

„Barça ist eine Ruine“ begann gestern der Kommentar in der vereinsnahen Tageszeitung „Sport“, und nur hartgesottene Realitätsverweigerer können das noch bezweifeln. Zu schwer wiegen die Zahlen, die der FC Barcelona diese Woche in einem Bericht über das Geschäftsjahr 2019/20 veröffentlichte. Auf 1,173 Milliarden Euro brutto belaufen sich die Schulden des katalanischen Renommierklubs, davon 731 Millionen kurzfristig. Allein bei den Banken müssten bis zum Saisonende 266 Millionen Euro abbezahlt werden – was natürlich nicht möglich sein wird. „Künftige Entwicklungen könnten verursachen, dass der Verein kein funktionsfähiger Betrieb mehr sein wird“, warnt der 82-seitige Report.

Spieler stunden dem Klub Zahlung von Gehältern und Prämien

Viel deutlicher kann man das Szenario einer möglichen Pleite nicht umschreiben. Zwar verfügt Barça über genügend Markenwert und Sicherheiten – allen voran das enorme Vereinsgelände in zentraler Lage –, um noch rechtzeitig eine Umschuldung einzuleiten. Doch die Hypothek auf die Zukunft wird dadurch nicht geringer. Bereits im November wurde mit den Spielern die Stundung eines Großteils ihrer Gehälter und Prämien vereinbart. Laut Medienberichten sollen sie zuletzt aber nicht mal mehr den übrigen Betrag erhalten haben. Trainer Ronald Koeman will diese Informationen zumindest nicht dementieren: „Ich weiß es nicht“, sagte er am Dienstag auf die Frage, ob die Spieler derzeit kassieren.

Übergangsführung ist kaum handlungsfähig

Als zweites Horrorszenario nach einer Insolvenz gilt die zwangsweise Umwandlung in eine Sportaktiengesellschaft. Der stolze Verein wird auch im 121. Jahr des Bestehens noch von seinen Mitgliedern geführt. Am 7. März werden sie über einen neuen Präsidenten abstimmen. Die Wahlen sollten ursprünglich am vergangenen Sonntag stattfinden, mussten aber wegen der strikten Mobilitätsbeschränkungen in Katalonien verschoben werden. Zu spät brachte die Regionalregierung ein Dekret auf den Weg, dass nun auch die Briefwahl ermöglichen soll. Für Barça ging damit wichtige Zeit verloren. Seit das alte Präsidium von Josep Maria Bartomeu im Oktober wegen eines drohenden Misstrauensvotums zurücktrat, wird der Klub von einer Übergangskommission geleitet. Ihre Befugnisse sind eng begrenzt, strategische Weichenstellungen unmöglich; wie auch ein Verlängerungsangebot für den auslaufenden Vertrag von Superstar Lionel Messi.

Die Liste der Fehler ist lang

Der nächste Wahlsieger – als Favorit gilt Joan Laporta, Präsident bereits zwischen 2003 und 2010 – wird das Versagen seines Vorgängers ausbaden müssen. Denn so hart ein international ausgerichteter Klub wie Barça unter der Corona-Krise und den ausbleibenden Besuchern leidet, so viele Fehler machte Bartomeus Riege schon vorher. Die Saläre der ersten Mannschaft wurde in unverantwortliche Dimensionen aufgebläht, allein Messi kostet den Klub über 100 Millionen Euro jährlich, die gesamten Gehaltskosten für Barças Sportabteilungen betrugen zuletzt 636 Millionen. Gleichzeitig ist der Ertrag stark gesunken. Seit dem Champions-League-Sieg 2015 erreichten die Fußballer nicht mehr das Finale, zuletzt stand im August 2020 das historische 2:8-Debakel gegen den FC Bayern.

Viele überteuerte Transfers belasten den Klub

Dabei reihte man einen überteuerten Transfer an den anderen. Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) und Philippe Coutinho (Liverpool) addierten sich in der Saison 2017/18 zu rund 275 Millionen Euro, in bereits prekärer Lage wurde 2019 per Sonderkredit noch Antoine Griezmann für 120 Millionen von Atlético Madrid geholt. Während die 222 Mio. Einnahmen aus dem Verkauf Neymars 2017 längst verpulvert und versickert sind, müssen einige der folgenden Investments weiter abgestottert werden – auch das enthüllt der Geschäftsbericht: So schuldet Barça anderen Klubs insgesamt 322 Millionen Euro. Allein Liverpool kann für Coutinho noch 29 Mio. kurzfristig und 40 Mio. langfristig reklamieren.

Beim Umsatz ist Barca noch immer an der Spitze

In der aktuellen Umsatzrangliste der Unternehmensberatung „Deloitte“ behauptete Barça in der Saison 2019/20 mit 715,1 Millionen Euro seinen internationalen Spitzenplatz minimal vor Real Madrid (714,9). Die Hauptstädter plagen ebenfalls hohe Schulden, die der Verein zuletzt mit 901 Millionen Euro brutto angab. Davon sind allerdings „nur“ 203 Millionen kurzfristig zu begleichen. Real ist außerdem strukturell besser aufgestellt: die Gehaltskosten sind niedriger als bei Barça und ein Teil der jüngsten Investitionen ging in eine Renovierung des Estadio Santiago Bernabéu. Wenn nach Pandemieende die Zuschauer zurückkehren, können die Madrilenen ihre Einnahmen in diesem wichtigen Posten potenzieren.

Eine Modernisierung seines Stadions plant seit Jahren auch der FC Barcelona. Wann es dafür Geld geben wird, ist momentan fraglicher denn je.