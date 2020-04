Der FC Barcelona zerlegt sich mitten in der Krise selbst

„Game Over“ schrieb über die Osterfeiertage der Unternehmer Victor Font in einem offenen Brief an die Mitglieder des

FC Barcelona. Font möchte bei den nächsten Präsidentschaftswahlen das höchste Vereinsamt übernehmen, seinem Lager sind so wichtige Figuren zuzurechnen wie der ehemalige Mittelfeldregisseur Xavi Hernandez. Doch auch wenn angesichts von Chaos und Corona viele Beobachter seine Warnung vor einem „wirtschaftlichen und moralischen Bankrott“ beim katalanischen Renommierklub teilen: Das Spiel ist noch nicht vorbei.

Korruption und Bereicherung

Es ging beispielsweise am Ostermontag weiter, als der amtierende Präsident Josep Maria Bartomeu die Zuständigkeiten von sechs zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern neuverteilte und gleichzeitig Klage gegen seinen ausgeschiedenen Vize Emili Rousaud ankündigte. Dieser hatte am Karfreitag unterstellt, der Skandal um Fake News gegen Spieler und Figuren aus dem Vereinsumfeld (Barcagate) sei auch einer von Bereicherung und Korruption: „Jemand hat seine Hand in die Kasse gelegt“.

Barcelonas Klubpräsident Josep Maria Bartomeu und sein Trainer Quique Setien (l.) Foto: LLUIS GENE / AFP via Getty Images

Vom Homeoffice zu Homeoffice demontiert Barca sich selbst. Die jüngsten Verwerfungen schulden sich dabei auch den eskalierten Verhandlungen um einen Gehaltsverzicht der Mannschaft, die nur unter Protesten einer Kürzung von 70 Prozent während des nationalen Ausnahmezustands zustimmte. Die Kritiker im Vorstand hielten das für unzureichend, und bevor der Ärger der Stars um Lionel Messi noch weiter anschwoll, wollte Bartomeu vier von ihnen degradieren. Am Ende standen dann also sechs Rücktritte – und die nächste Episode in einem Jahr der Peinlichkeiten.

Messi protestiert gegen Trainerentlassung

Zur Erinnerung: Im Januar wurde der zweimalige Meistertrainer Ernesto Valverde nach einer Supercup-Niederlage gegen Atlético Madrid entlassen, obwohl sein Team die Liga anführte. Die Nachfolgersuche geriet zum PR-Desaster, denn mehrere Kandidaten wie Xavi sagten ab, ehe der zu jenem Zeitpunkt arbeitslose Quique Setien bestellt wurde. Sportdirektor Eric Abidal begründete die Rochade dann damit, dass „viele Spieler nicht zufrieden waren und nicht gut arbeiteten“, woraufhin Kapitän Messi im Namen der Mannschaft furios konterte: „Er soll Namen nennen, sonst beschmutzt er uns alle“.

Schmutzige Affäre: Barcagate

Die Wogen hatten sich noch nicht geglättet, da nahm Barcagate seinen Lauf. Nach allem, was man bisher weiß, ließ ein zu marktfremden Mondpreisen engagiertes Unternehmen über manipulierte Konten in den sozialen Netzwerken das Hohelied auf Bartomeu singen und gleichzeitig Kritiker wie Font, Legenden wie Pep Guardiola und teils sogar aktive Profis wie Messi oder Gerard Pique diskreditieren. Die Rechnungen wurden auf diverse Klubabteilungen verteilt – zumindest teilweise gegen deren Wissen – und in so kleine Tranchen gestückelt, dass die Vergabekommission des Vorstands umgangen wurde; in ihr saß etwa Chefdissident Rousaud.

Angesichts solcher Vorgänge kann es verwundern, dass Bartomeu überhaupt noch im Amt ist. Auch wenn er versichert, der ursprüngliche Auftrag an die Firma I3 Ventures habe sich auf Stimmungsanalysen der Netzwerke beschränkt – als Präsident trage er die Verantwortung, finden große Teile der Fans. Bei den zwei Heimspielen seit Bekanntwerden von Barçagate begrüßten sie ihn mit weißen Taschentüchern – dem klassischen Protestritual in spanischen Stadien – und massiven Rücktrittsforderungen. Der Spielstopp wegen Corona rettete ihn vor weiterem Volkszorn.

Sogar Superstar Messi erzürnt

Nicht aber vor den atmosphärischen und finanziellen Schieflagen im Verein. Weil der Klub Schulden statt Rücklagen hat und nur mit den avisierten Rekordeinnahmen von 1,047 Milliarden Euro die immensen Gehaltskosten für diese Saison budgetieren konnte, trifft ihn der aktuelle Einnahmeausfall besonders hart. Zumal sich der vorübergehende Gehaltsverzicht hochgerechnet auf das ganze Jahr bisher auf unter zehn Prozent beläuft. „Wir sind irritiert, dass wir aus dem Klub ins Visier gerückt und unter Druck gesetzt werden sollten“, erzürnte sich Messi trotzdem. Und da in Barcelona nichts so laut hallt wie der Zorn des Fußballgotts, opferte Bartomeu lieber einen Teil seines Vorstands.

Umgeben von seinen letzten Getreuen wartet er nun auf den externen Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfung PwC zu Barcagate. Im Idealfall für ihn soll bis dnwahrscheinlichen Wahlerfolg, nachdem er im Jahr zuvor für seinen Ziehvater Sandro Rosell nachgerückt war.

Dieser musste wegen illegaler Klauseln bei der Verpflichtung Neymars zurücktreten, es war die erste von vielen Affären einer skandalumwitterten Ära – während Josep Bartomeu lernte, dass im Fußball letztlich nur das Runde ins Eckige muss.