Der Zoll fährt bei Regionalliga-Aufsteiger SV Straelen vor

Das Stadion des SV Straelen an der Römerstraße

Straelen. Turbulenzen beim SV Straelen. Das Hauptzollamt fuhr am Donnerstag beim Regionalliga-Aufsteiger vor. Was dahinter steckt.

Am Samstag (14 Uhr) startet der SV Straelen in die Fußball-Regionalliga-Saison 2020/2021 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Zwei Tage vor dem Ligastart gab es eine böse Überraschung: das Hauptzollamt war im Auftrag der Klever Staatsanwaltschaft zu Gast.

Beim Regionalliga-Aufsteiger SV Straelen wurde am Donnerstag zwei Tage vor dem Ligastart in die Regionalliga-West-Serie 2020/2021 die Vorfreude getrübt.

Sieben Zoll-Busse beim SV Straelen

Nach Informationen dieser Redaktion, fuhren am Donnerstag gleich sieben Zoll-Busse auf das Gelände der Baufirma Tecklenburg, die Straelens Mäzen und Präsident Hermann Tecklenburg gehört, vor. Auch an der Römerstraße, dem Vereinsgelände des SV Straelen, waren drei Zoll-Busse vor Ort.







Zudem wurden nach RevierSport-Informationen drei Privatwohnungen aus dem Kreis der Mannschaft durchsucht. Die Staatsanwaltschaft ist ebenfalls eingeschaltet. "Das Hauptzollamt Duisburg führte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve strafprozessuale Maßnahmen (Durchsuchungen) bei einem Sportverein im Kreis Kleve durch. Weitere Angaben können derzeit auf Grund der andauernden Ermittlungen nicht gemacht werden", sagt Johannes Hoppmann, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Kleve, gegenüber RevierSport.

Straelen hat den direkten Wiederaufstieg geschafft

RevierSport versuchte am Mittag Straelen-Boss Tecklenburg zu erreichen - vergeblich. Sein Mobilfunktelefon war ausgeschaltet.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Saison 2018/2019 hat der SV Straelen nach nur einjähriger Abstinenz den direkten Wiederaufstieg geschafft. Der Verein geht diesmal top vorbereitet in die Saison - sowohl infrastrukturell, als auch sportlich - wie Präsident Hermann Tecklenburg noch Mitte August betonte.

Samstag spielt Straelen gegen U23 von Fortuna Düsseldorf

Bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft von Trainer Benedict Weeks diesen turbulenten Donnerstag wegsteckt und in welcher Verfassung sie am Samstag gegen Düsseldorfs U23 in die neue Saison startet.