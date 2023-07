DFB-Elf testet in den USA gegen Mexiko

Frankfurt/Main Jetzt steht der Amerika-Plan für Hansi Flick fest. Nach einem Test gegen die USA kommt es im Oktober noch zum Kräftemessen mit Mexiko. Die Fans müssen lange wach bleiben.

Mitten in der deutschen Nacht absolviert die Fußball-Nationalmannschaft ihr zweites Testländerspiel auf der Amerika-Reise.

Am 17. Oktober trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick um 20.00 Uhr Ortszeit im Lincoln Financial Field in Philadelphia auf Gold-Cup-Sieger Mexiko. Anstoß ist also um 02.00 Uhr morgens deutscher Zeit am 18. Oktober. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit.

Erster Stopp: Connecticut, USA

Die Partie gegen die Mexikaner ist das zweite Länderspiel auf dem Übersee-Trip der DFB-Elf. Am 14. Oktober geht es zuvor in Hartford gegen Gastgeber USA, der gemeinsam mit Mexiko und Kanada 2026 die WM ausrichtet. Dieses Spiel wird um 15.00 Uhr Ortszeit und somit um 21.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Die Nationalmannschaft fliegt am 9. Oktober und damit nur einen Tag nach Abschluss des siebten Bundesliga-Spieltages nach Amerika. Zunächst trainiert sie in Foxborough auf dem Gelände des NFL-Teams der New England Patriots. Nur zwei Tage nach der Rückkehr nach Deutschland geht es in der Bundesliga dann mit dem achten Spieltag weiter.

Letztes Duell bei WM 2018

Gegen Mexiko spielte die Nationalmannschaft zuletzt bei der WM 2018. Im ersten Gruppenspiel gab es im Moskauer Luschnikistadion ein 0:1 - der Anfang des damals verkorksten Turnierauftritts als Titelverteidiger.

Für Flick sind die Partien in den USA zwei weitere Tests auf dem zuletzt schwierigen Weg Richtung Heim-EM 2024. Zuvor stehen noch die Spiele am 9. September (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und am 12. September (21.00 Uhr) in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich an. Die Nationalmannschaft hat in diesem Jahr beim 2:0 gegen Peru erst ein Spiel gewonnen. Nach den enttäuschenden Auftritten im Juni gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) war Flick massiv in die Kritik geraten.

Zwei weitere Testspiele im November

In diesem Jahr folgen nach der Oktober-Fernreise noch zwei Testspiele im November. Dem Vernehmen nach sind dann die Türkei und Österreich die Kontrahenten. Die EM-Gruppengegner werden am 2. Dezember in Hamburg ausgelost.