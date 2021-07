DFB-Pokal DFB-Pokal: Bayern am Freitagabend im TV, Gladbach am Montag

Die Auftaktrunde des DFB-Pokals ist terminiert. Der BVB und Bochum starten am Samstag, 7. August, Schalke 04 ist einen Tag später dran.

Julian Nagelsmann startet seine Amtszeit als neuer Trainer des FC Bayern vor großem Publikum: Das erste Pflichtspiel des Meisters in der DFB-Pokal-Auftaktrunde beim Oberligisten Bremer SV wird am 6. August (20.45 Uhr) im Bremer Weserstadion gespielt - und vom TV-Sender Sport1 übertragen. Das teilte der DFB am Montag mit.

Das zweite Fernsehspiel läuft mit Westbeteiligung: Zum Abschluss der ersten Hauptrunde zeigt die ARD am Montag (9. August, 20.45 Uhr) das Aufeinandertreffen des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern mit Borussia Mönchengladbach.

BVB am Samstagabend gefordert

Titelverteidiger Borussia Dortmund startet am Samstagabend (20.45 Uhr) bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden in den Kampf um den Pokal und die Finalteilnahme in Berlin, die beim BVB traditionell zu den Saisonzielen gehört. Es ist erst das zweite Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs: In der 2. Runde der Pokalsaison 2000/2001 siegte der BVB in der Verlängerung mit 1:0

Ebenfalls am Samstag, allerdings schon um 15.30 Uhr, sind unter anderem Vorjahresfinalist RB Leipzig (in Sandhausen) und Bayer Leverkusen (beim 1. FC Lok Leipzig) im Einsatz - und Erstliga-Aufsteiger VfL Bochum, der beim Regionalligisten Wuppertaler SV antritt.

Schalke startet am Sonntag

Am Sonntag (15.30 Uhr) greift der FC Schalke 04 in den Wettbewerb ein, und zwar beim Oberligisten FC 08 Villingen. Auch dieses Duell gab es schon einmal: In der ersten Runde der Saison 2016/2017 traten die Königsblauen schon einmal gegen den südbadischen Landespokalsieger an und gewannen im Freiburger Schwarzwald-Stadion nach Treffern von Dennis Aogo, Breel Embolo, Johannes Geis und Klaas-Jan Huntelaar mit 4:1. Für den Erstliga-Absteiger ist es allerdings nicht der Pflichtspielstart - die 2. Bundesliga hat zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Partien absolviert.

Zur gleichen Zeit wie die Schalker starten auch Eintracht Frankfurt (bei Waldhof Mannheim) und Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg (zu Gast bei Preußen Münster). (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball