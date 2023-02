DFB-Pokal live! RB Leipzig empfängt TSG Hoffenheim

Leipzig. RB Leipzig will heute gegen kriselnde Hoffenheimer in die nächste Runde des DFB-Pokals einziehen. Das Spiel im Live-Ticker:

Titelverteidiger RB Leipzig will gegen die in diesem Jahr noch sieglose TSG Hoffenheim ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Allerdings hat sich der Gegner im Finale der Transferphase noch einmal verstärkt und in Mittelfeldspieler Thomas Delaney und Verteidiger John Anthony Brooks zwei erfahrene Kräfte verpflichtet. RB-Trainer Marco Rose wird am Mittwoch (18 Uhr/Sky) einigen Spielern eine Pause geben.

Das Spiel im Live-Ticker:

„Die TSG ist in keiner perfekten Situation, aber das macht einen Gegner gefährlich“, warnte Rose. Im Pokal traf Leipzig bereits 2018 in der zweiten Runde auf Hoffenheim, gewann damals 2:0 und drang bis ins Finale vor.

Weitere Fußball-News:

Leipzig geht mit Torhüter Örjan Nyland in das Pokalspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Trainer Marco Rose will bei dem Achtelfinal-Duell zudem noch weitere Änderungen in der Startelf vornehmen. „Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat da sogar mehr gespielt als Janis Blaswich. Er hat in den Spielen überzeugt und war vom ersten Tag an top in die Gruppe integriert“, sagte Rose am Dienstag über Nyland. Der norwegische Nationaltorhüter war Anfang Oktober nach dem Kreuzbandriss von Peter Gulacsi verpflichtet worden und stand bisher einmal in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen im Tor.

Da Blaswich immer wieder Probleme mit der Wade hat, soll Nyland nun Spielpraxis sammeln. Zudem gab Rose Emil Forsberg eine Einsatzgarantie. Der schwedische Spielmacher wird für den verletzten Dani Olmo in die Startelf rücken. Im Angriff dürfte zudem Yussuf Poulsen eine Chance bekommen. „Yussi hat nicht die Vorbereitung gespielt, die wir uns gewünscht haben“, sagte Rose. „Wir haben dann geredet und seit zwei Wochen macht er es richtig gut.“ (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball