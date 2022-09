DFB-Pokal: Mögliche Gegner für Schalke, BVB, Gladbach und VfL Bochum - alles zur Auslosung der 2. Pokalrunde

Essen. Am Sonntag wird die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost. Auf wen könnten Schalke, der BVB, VfL Bochum und Gladbach treffen? Alles zur Auslosung.

Am Sonntag, 4. September, wird die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost. Von wem? Und welche Mannschaften befinden sich in den Töpfen? Auf wen könnten Schalke, der BVB, Gladbach und der VfL Bochum treffen? Hier gibt es Antworten.

DFB-Pokal: Wer überträgt die Auslosung im TV?

Das ZDF zeigt die Ziehung am Sonntag live im TV ab 17.10 Uhr in der Sendung "Sportstudio-Reportage". Als Moderator ist Sven Voss im Einsatz. Losfee ist Paraschwimmer Josia Topf, Ziehungsleiter DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

DFB-Pokal: Welche Teams sind noch dabei?

Folgende Teams haben die erste Pokalrunde überstanden und finden sich nun in den Lostöpfen wieder:

1. Bundesliga: FC Bayern, FC Schalke 04, Borussia Dortmund, VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, FC Augsburg, FSV Mainz, Werder Bremen, Union Berlin, Eintracht Frankfurt und Titelverteidiger RB Leipzig

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg, Karlsruher SC, FC St. Pauli, SC Paderborn, Hamburger SV, 1. FC Heidenheim, SV Sandhausen, Hannover 96, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, Holstein Kiel, Darmstadt 98, Jahn Regensburg

3. Liga: SV Elversberg, Waldhof Mannheim

Regionalliga: VfB Lübeck

Oberliga: Stuttgarter Kickers

DFB-Pokal: Wie funktioniert die Auslosung?

Die Paarungen der 2. Runde werden aus zwei Behältern ausgelost, deren einer die Mannschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga und deren anderer die 3. Liga- und Amateur-Mannschaften enthält. Dabei gilt der Status im Spieljahr des auszulosenden Wettbewerbs. Es wird je ein Los zuerst aus dem Amateurbehälter und danach aus dem Behälter mit den Losen der Bundesliga und der 2. Bundesliga gezogen. Sind in einem Behälter keine Lose mehr vorhanden, werden die verbleibenden Mannschaften des anderen Behälters gegeneinander ausgelost. Die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht.

DFB-Pokal: Wer überträgt die Auslosung im Stream?

Abrufbar ist die Auslosung auch über den Live-Stream in der ZDF-Mediathek.

DFB-Pokal: Wie geht es nach der Auslosung weiter?

Die Spiele der 2. Pokalrunde sind für den 18. und 19. Oktober terminiert – dienstags und mittwochs, es gibt in dieser Zeit also eine Englische Woche. Danach geht es mit dem Achtelfinale erst im neuen Jahr weiter - nach der Winter-WM in Katar am 31. Januar, am 1. Februar sowie am 7. und 8. Februar. Die Viertelfinal-Spiele sind für den 4. und 5. April geplant, die Halbfinals am 2. und 3. Mai. Das Finale in Berlin steigt am 3. Juni.

Welche Sender übertragen den DFB-Pokal?

Hier wird es auf den ersten Blick etwas kompliziert. Der Bezahlsender Sky zeigt als einziger Anbieter alle 63 Spiele des Wettbewerbs, 48 davon exklusiv. Doch auch im Free-TV kann man live dabei sein. ARD und ZDF haben sich insgesamt 15 Pokal-Spiele pro Saison gesichert. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender dürfen zudem umfangreiche Höhepunkt-Sendungen ausstrahlen. Auch die Clip-Verwertung im Internet gehört zu den erworbenen Rechten von ARD und ZDF. Highlights aller Partien gibt es zudem ab 6 Uhr am Folgetag bei Sport1 sowie ab Mitternacht des jeweiligen Spieltags beim kostenpflichtigen Internetanbieter DAZN.

