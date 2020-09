Fans in Rostock: Ohne Abstand, ohne Maske.

Fussball Aufreger im Pokal! Fans in Rostock ignorieren Corona-Regeln

Essen/Rostock. Bilder und Videoaufnahmen zeigen, dass beim Pokalspiel zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart die Hygieneregeln missachtet worden sind.

Hansa Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen hatte eine "Riesenchance für den Fußball" prognostiziert. Bis zu 7500 Fans sollten das DFB-Pokal-Spiel zwischen Rostock und Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart im Ostseestadion schauen dürfen. Dafür ist ein Hygienekonzept entwickelt worden - an das sich aber viele überhaupt nicht gehalten haben.

Auch Probleme beim Spiel zwischen Magdeburg und Darmstadt

Das hatten schon während des Spiels am Sonntagnachmittag, das die Stuttgarter mit 1:0 gewonnen haben, viele Fußballfans in den sozialen Netzwerken kritisiert. Dicht an dicht standen die Rostocker Fans im Stadion, sangen dazu Lieder - offensichtlich ohne Mund-Nasen-Schutz.

Fans im Stadion finde ich super. Aber das hier? Stehen dicht an dicht, haben größtenteils keine Masken auf, singen und schreien sich die Seele aus dem Leib. Das muss dieses fantastische Hygiene-Konzept sein, von dem alle reden. #FCHVfB #VfB pic.twitter.com/c0Bx2Gg9sf — Prof. André Bühler (@Prof_Buehler) September 13, 2020

Es war zwar erlaubt, die Maske am Platz abzunehmen, jedoch nicht, dabei zu singen, da so die Gefahr einer Corona-Infektion steigt. Auch im Stadion des Drittligisten 1. FC Magdeburg gegen Darmstadt 98 (3:2 nach Verlängerung) waren ähnliche Szenen zu sehen: Fans dicht gedrängt auf der Haupttribüne, teilweise ohne Maske.

Manuela Schwesig verteidigt Hygiene-Konzept

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, verteidigte die Fan-Rückkehr in Rostock. "Gute Stimmung beim DFB-Pokal in Rostock. Die Fans haben lange darauf gewartet. Ich freue mich, dass wieder mehr Zuschauer ins Stadion können. Es ist ein großer Schritt in Corona-Zeiten", twitterte sie. Auch der Verein Hansa Rostock zog nach der Partie ein positives Fazit und lobte das eigene Hygienekonzept.

Gute Stimmung beim @DFB_Pokal in #Rostock 👍 Die Fans haben lange darauf gewartet. Ich freue mich, dass wieder mehr Zuschauer ins Stadion können. Es ist ein großer Schritt in #CoronaZeiten 👉 Viel Erfolg @HansaRostock !!! pic.twitter.com/MYHjlWbivo — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) September 13, 2020

Für ihre Aussagen erntete Schwesig in den sozialen Netzwerken massive Kritik. "Ich war im Stadion und dort wo ich war und was ich sehen konnte, haben sich alle daran gehalten", konterte sie.

Twitter-Reaktionen zum Hygienekonzept in Rostock

User Elias bezeichnete die Vorkommnisse in Rostock als "einfach nur ätzend". Es sei unverantwortlich, dass Zuschauer im Stadion Schulter an Schulter stehen - und das ohne Mund-Nasen-Schutz.

Was in Rostock abgeht ist doch einfach nur ätzend. Mir geht es nicht um Wettbewerbsverzerrung oder Gästefans, aber Schulter an Schulter im Stadion zu stehen, ohne MNS ist unverantwortlich. Das Hygienekonzept würde ich gerne mal sehen. #FCHVfB — Elias (@rave2333) September 13, 2020

Noch etwas drastischer formulierte es ein anderer Nutzer. Man müsse dem Neffen jetzt erklären, weshalb so viele Menschen auf den Tribünen ein Fußballspiel sehen dürfen, bei seiner Einschulung aber keine Begleitung dabei sein darf.

Wer erklärt jetzt meinem Neffen warum da so viele Fans auf der Tribüne sind? Er aber zu seiner f**king Einschulung niemand dabei haben darf...😡 #FCHVfB — Sabe (@Sabe1893) September 13, 2020

Andere wiederum befürchten, dass durch das dichte Gedränge die Infektionszahlen in den kommenden Tagen steigen werden. (fs)