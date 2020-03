Bayern im DFB-Pokalspiel auf Schalke ohne Hernandez

München Bayern München muss im DFB-Pokal-Viertelfinalspiel bei Schalke 04 auf Lucas Hernandez verzichten. Der Weltmeister ist angeschlagen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Schalke 04 am Dienstag (20.45, ARD und Sky) auf Weltmeister Lucas Hernandez verzichten. Der Innenverteidiger wird den Münchnern aufgrund einer leichten Sehnenreizung nicht zur Verfügung stehen, teilte der Verein am Montag mit.

Beim 6:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag war der 24 Jahre alte Franzose in der 63. Minute eingewechselt worden. In der laufenden Saison kam Hernandez aufgrund von Verletzungen lediglich in 13 von möglichen 35 Pflichtspielen für den Titelverteidiger zum Einsatz. (sid)