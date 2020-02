Bremen. Der BVB hat in Bremen einen bitteren Abend im DFB-Pokal erlebt. Dabei hat sich auch noch Kapitän Marco Reus verletzt. Er fällt lange aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BVB-Schock: Kapitän Marco Reus fällt wochenlang aus

Es ist eine bittere Nachricht nach der 2:3 (0:2)-Pokal-Niederlage des BVB bei Werder Bremen. Kapitän Marco Reus hat sich in der Partie eine Muskelverletzung zugezogen. Er wird rund vier Wochen ausfallen. Das teilte der Klub in den sozialen Medien mit.

Reus war in Bremen kurz vor Schluss für Neuzugang Emre Can ausgewechselt worden. Der Kapitän hatte in der Schlussphase selbst noch die Möglichkeit, den Ausgleich zum 3:3 zu erzielen. Nun wird er erstmal fehlen. (las)