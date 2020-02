Ex-Fifa-Schiedsrichter Heynemann: "Es gibt keine Schablone"

Eine fragwürdige Rote Karte gegen Schalke-Trainer David Wagner, Gelb für Bremens Niklas Moisander, nachdem er BVB-Profi Giovanni Reyna zu Boden stieß. Nach dem Achtelfinale im DFB-Pokal stehen die Schiedsrichter einmal mehr im Mittelpunkt. Der Vorwurf: Bei der Ahndung gebe es keine Einheitlichkeit. Wir sprachen mit dem ehemaligen Fifa-Referee (66).

Herr Heynemann, im DFB-Pokal und zuletzt in der Bundesliga haben einige Situationen Diskussionen über fehlende Einheitlichkeit bei Schiedsrichter-Entscheidungen ausgelöst. Zu Recht?

Bernd Heynemann: Das ist schwierig zu beurteilen, denn es gibt für kein Spiel und für keine Situation eine Schablone, die zeigt, wie man es richtig machen soll. Man darf bei der geforderten Professionalität der Unparteiischen nicht vergessen, dass sie individuelle Entscheidungen treffen. So, wie es auch Fußballer machen. Man könnte ja auch nicht Klaus Fischer mit Robert Lewandowski vergleichen, obwohl sie Mittelstürmer waren oder sind. Aber es sind eben unterschiedliche Spieler.

Die Deutsche Fußball-Liga denkt über die Einführung einer Schiedsrichter-GmbH - also einer Firma, die die Unparteiischen stellt - nach. Was bedeutet das konkret?

Heynemann: Ja, in diesem Fall wären die Schiedsrichter richtige Profis und hätten nichts anderes um die Ohren als ihre Schiedsrichterei. Dadurch, dass ein Schiedsrichter einer GmbH angehört, wird er zwar nicht automatisch besser oder schlechter. Aber derzeit wird bei der Auswahl der Schiedsrichter in der Bundesliga und in der 2. Liga auf einen Proporz zwischen den regionalen Verbänden geachtet. In einer unabhängigen Firma ginge es nach dem Leistungsprinzip. Wer eine bestimmte Qualität hat, ist dabei. Wer nicht, der nicht. Und dann kann es passieren, dass 20 Schiedsrichter aus München dabei sind, sofern sie besser sind als andere.

Ehemaliger Fifa-Schiedsrichter: Bernd Heynemann. Foto: Getty Images

Glauben Sie, dass das der Reduktion der Fehlerquote und damit auch der allgemeinen Diskussion zuträglich wäre?

Heynemann: Sieht ein Profi ein verdecktes Handspiel etwa besser? Nein, weil es ja versteckt ist. Es wird nie eine hundertprozentige Gewissheit geben, dass eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter alles sieht. Einen Roboter werden wir in diesem Bereich also nicht sehen. Aber in einer unabhängigen Firma würde das Leistungsprinzip gelten. Bei einer Mannschaft stehen ja auch nur die elf Spieler auf dem Platz, die sich aufgrund ihrer Leistung angeboten haben.

Wie sähe die Schiedsrichter-Organisation im optimalen Fall aus?

Heynemann: Die DFL könnte zum Beispiel eine gewisse Zahl von Spielen über diese GmbH einkaufen, den Rest aber von Schiedsrichtern aus anderen Ländern leiten lassen. So ein Austausch kann sinnvoll sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Spiel zwischen Bayern und Dortmund von einem englischen Schiedsrichter gepfiffen wird.