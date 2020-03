Fortuna Düsseldorf hat im DFB-Pokal eine historische Chance

Düsseldorf/Völklingen. Düsseldorf tritt am Dienstagabend beim 1. FC Saarbrücken an. Zuletzt stand die Fortuna vor 24 Jahren im DFB-Pokal-Halbfinale.

Unentwegt über ihre Köpfe dröhnende Flugzeuge sind Düsseldorfs Fußballer aus ihrem Alltag längst gewohnt – beim Pokalausflug ins saarländische Völklingen bekommen sie am frühen Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) nun aber mal ein ganz anderes Ambiente serviert. Im Hermann-Neuberger-Stadion der 40.000-Einwohner-Stadt, in das Viertligist Saarbrücken wegen der endlosen Umbauarbeiten der eigenen Arena seit mittlerweile vier Jahren ausweichen muss, erwartet die Fortuna im Pokal-Viertelfinale dabei nicht nur eine zugige, in die Jahre gekommene Spielstätte. Sondern auch ein Stadion, in dem man von einer Tribünenseite aus freien Blick auf ein Schwimmbad genießt.

Für das Team von Uwe Rösler wird es also ein Trip in eine etwas andere Welt. Dazu passen auch die Eindrücke, die Saarbrückens Coach Lukas Kwasniok beim Studium des Cup-Kontrahenten sammelte. „Als ich Düsseldorf im Video angesehen habe, dachte ich: ‚Wow, das ist eine andere Sportart‘“, formuliert der frühere Kapitän der U16-Nationalmannschaft seine Bewunderung für den „extrem aktiven, agilen, mutigen Spielstil“ der Rheinländer. Eine Chance aufs Halbfinale wittert der 38-Jährige, dessen Team unteren anderem den 1. FC Köln aus dem Wettbewerb kegelte, trotzdem. „Wir müssen“, so sein Plan, „eine Leistung abliefern, als ob wir ein Zweitligist wären – und gleichzeitig die Düsseldorfer auf Zweitliga-Niveau senken.“

Fortuna verschenkte 3:0-Führung gegen Hertha BSC

Dieses Niveau hat Röslers Ensemble am vergangenen Freitag bereits erreicht – in der letzten halben Stunde des kunterbunten 3:3 in der Liga gegen Hertha BSC. Innerhalb von elf Minuten verspielte Fortuna da vor eigenem Publikum gegen einen verunsicherten Gegner eine 3:0-Pausenführung. Nach dem ersten Treffer der Berliner, einem sehr schrägen Eigentor von Düsseldorfs Erik Thommy, beobachtete Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, wie bei den Gastgebern „pure Panik ausbrach“. Und die Umstände des leichtfertig verschenkten Sieges gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf bezeichnete er kurz darauf als „Katastrophe“.

Als er diesen Ausdruck hörte, zog Bank-Chef Rösler („Ich werde ihn fragen, wie er das gemeint hat“) skeptisch eine Augenbraue nach oben. Ebenso wenig anfangen konnte der 51-Jährige mit dem Furor von Keeper Florian Kastenmeier, der sich bei Herthas Ausgleich über den seiner Ansicht nach zu leichtfertig verhängten Strafstoß echauffierte. „Für mich ist das der komplett falsche Ansatz“, kommentierte Rösler scharf. „Wir müssen vielmehr darüber sprechen, warum wir ein 3:0 in den letzten 25 Minuten nicht über die Bühne bringen.“

Fortuna-Trainer Rösler kündigt Änderungen in Startelf an

Auf der ungewohnten Pokalbühne in Völklingen lockt nun erst einmal das Ticket unter die Top vier im diesjährigen Cup-Wettbewerb. So weit haben es die Düsseldorfer, Pokalsieger von 1979 und 1980, zuletzt vor 24 Jahren geschafft. „Wir können als Mannschaft etwas Historisches erreichen“, erklärt Übungsleiter Rösler denn auch feierlich – und kündigte für das Duell mit den Saarbrückern „mindestens drei Änderungen“ im Vergleich zum Berlin-Spiel an.

Das allerdings, versicherte der frühere Stürmer, habe nichts damit zu tun, dass er bei seinem Personal Kräfte sparen wolle für die nächste wichtige Partie um den Klassenerhalt – am Sonntag in Mainz. „Ich traue uns durchaus auch zwei gute Spiele in dieser Woche zu“, betont Rösler – der nach den jüngsten Panikattacken in seinem Team, Mitte der zweiten Halbzeit gegen Berlin, Erfreuliches beobachtet hat. „Wir sind zur Tagesordnung übergegangen, haben Sonntag und Montag sehr gut trainiert“, berichtete Fortunas Cheftrainer und fügte hinzu: „Bislang hat mir die Reaktion meiner Mannschaft gut gefallen.“