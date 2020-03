Live! Frankfurt und Bremen kämpfen um Einzug ins Halbfinale

Bremen. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen - ein Pokalduell mit Brisanz. Wer zieht ins Halbfinale ein? Das Spiel im Live-Ticker.

Florian Kohfeldt macht aus seiner Extramotivation gegen die Eintracht keinen Hehl. „Wir wollen es allen zeigen, das ist ganz klar“, sagte der Trainer von Werder Bremen vor dem Pokal-Viertelfinale in Frankfurt. Noch immer ist Kohfeldt, noch immer sind die Hanseaten schwer verstimmt. „Die Hauptmotivation ziehen wir daraus, dass eine schlechte Entscheidung gegen uns getroffen wurde“, sagte Kohfeldt.

Die Partie am Mittwoch in Frankfurt (20.45 Uhr/ARD und Sky) hätte eigentlich das zweite Kräftemessen binnen vier Tagen mit den Hessen sein sollen. Doch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) sagte die Bundesliga-Partie am Sonntag mit Rücksicht auf die Eintracht ab, deren Europa-League-Duell mit Salzburg wegen eines Orkans verschoben worden war.

Eintracht Frankfurt ist ausgeruht

Kohfeldt und die Bremer sehen darin einen „klaren Nachteil in zwei Wettbewerben“ für ihr Team, wie der 37-Jährige am Dienstag sagte. Werder hatte die Belastung der Eintracht durch die schnelle Spielfolge mit Auftritten im Europacup, in der Bundesliga und im Pokal für sich nutzen wollen. Nun fehlte Kohfeldts Team die Chance, sich durch einen möglichen Sieg vor eigener Kulisse wieder an die Nichtabstiegsplätze heranzukämpfen. Und im Pokal ist der Gegner entgegen der ursprünglichen Planungen ausgeruht. (sid)

Die Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Ilsanker Sow, Kostic - Kamada - Silva

Bremen: Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Klaassen, Augustinsson - Bittencourt, Selke, Rashica

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 45.000

Das Spiel im Live-Ticker: