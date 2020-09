Live! Überrascht Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld?

Essen. Vier Partien stehen im DFB-Pokal an. Im Einsatz sind der BVB, Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg. Verfolgen Sie die Spiele im Live-Ticker.

Am Sonntag überstanden wie schon am Vortag alle Fußball-Bundesligisten die erste Runde im DFB-Pokal. Auch Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld wollen sich am Montag keine Blöße geben.

Die Arminia ist als Neu-Bundesligist klarer Favorit beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Für Trainer Uwe Neuhaus wäre ein Sieg auch im Hinblick auf den Bundesliga-Start wichtig. „Das wäre für die Stimmung natürlich positiv“, meinte der Arminen-Coach. Der BVB gastiert beim Drittligisten MSV Duisburg, der in der vergangenen Saison den Aufstieg in die zweite Liga nur knapp verpasst hatte. Dortmunds Kapitän Marco Reus könnte nach langer Verletzungspause sein Pflichtspiel-Comeback geben. (dpa)

DFB-Pokal: Die Montagsspiele im Überblick