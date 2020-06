Pokalschreck Saarbrücken: Siegchance? Ein Prozent, immerhin

Saarbrücken. Saarbrücken ist im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen Außenseiter. Nie zuvor stand ein Viertligist im Endspiel – das spornt die Saarländer an.

Die kraftvolle Stimme von Lukas Kwasniok ist quer über den Platz zu hören. „Papier ist geduldig.“ „Wir müssen die Box verteidigen, dafür ist jeder verantwortlich.“ „No chance.“ „Let’s go.“ All das brüllt der Trainer des 1. FC Saarbrücken seinen Spielern in der Mittagshitze zu. Der im polnischen Gleiwitz geborene 38-Jährige ist auf dem Trainingsgelände des Pokal-Sensationsklubs gerade mit der Vorbereitung auf das Halbfinale beschäftigt.

Alles spricht für Bayer Leverkusen

An diesem Dienstagabend gastiert Leverkusen beim Viertligisten aus dem Saarland. Und Kwasniok will nichts wissen von all den Statistiken, die den Bundesligisten Bayer als haushohen Favoriten auf das erste Final-Ticket ausweisen. Er bastelt lieber mit Inbrunst daran, aus dem Fußball-Floh von der deutsch-französischen Grenze ein weiteres Mal einen Elefanten zu machen.

Zwölf Wochen Training ohne Spiel

Regensburg, Köln, Karlsruhe und Düsseldorf – die Saarbrücker, die wegen des Saisonabbruchs der Regionalliga Südwest Ende Mai als Tabellenführer zum Aufsteiger in die 3. Liga gekürt wurden, haben bereits zwei Erst- und zwei Zweitligisten aus dem Cup gekickt. „Wir haben vielleicht eine einprozentige Chance, gegen Leverkusen in 90 Minuten weiterzukommen“, sagt Angreifer José Pierre Vunguidica (30), als er nach dem Training im Gespräch auf der Tribüne im Schatten sitzt. Immerhin, es könnte ja auch noch weniger sein. Eine größere Gewinnchance schreibt auch Kapitän Manuel Zeitz sich und dem Team nicht zu, „aber gegen Düsseldorf und Köln hätte ich vorher auch nicht gesagt, dass wir eine 50-Prozent-Chance haben“.

Zu den Erfolgen über Leverkusens rheinische Nachbarn wurden die Saarbrücker aber noch von ihren Fans getragen – im zwölf Kilometer entfernten Völklingen, wo die Mannschaft wegen des langwierigen Umbaus des eigenen Stadions seit 2016 ihre Heimspiele austrägt. „Aus den vergleichsweise wenigen Zuschauern dort wurde in jeder Pokalrunde ein kleiner Hexenkessel. Das bekam so eine Eigendynamik, dass wir es letztendlich immer geschafft haben, weiterzukommen. Tja, und das fehlt jetzt halt komplett“, seufzt der 29 Jahre alte Zeitz. Er ist zwar in Völklingen geboren, macht zugleich aber deutlich: „Wir sind hier im Ludwigspark beheimatet. Für mich wird Völklingen nie ein richtiges Heimstadion werden.“

Ähnlich schwer wie das fehlende Publikum wiegt für den Außenseiter der Umstand, gegen Leverkusen nach zwölf Wochen Vorbereitung ohne ein Testspiel ins kalte Wasser springen zu müssen. Das weiß auch Torhüter Daniel Batz, mit fünf parierten Elfmetern – einer in der regulären Spielzeit, vier im Ausscheidungsschießen – Held beim Viertelfinalsieg über Düsseldorf. „Es ist unfassbar schwierig, über einen so langen Zeitraum die Spannung auf das eine Spiel hochzuhalten“, sagt der 29-Jährige, der für Freiburg im Mai 2012 in Dortmund (0:4) zu seinem einzigen Bundesliga-Einsatz kam.

Gegen die offensivgewaltige Werkself, die beim 2:4 gegen die Bayern am Samstag bereits ihr fünftes Pflichtspiel nach dem Ende der Corona-Pause absolvierte, gehe es deshalb nun darum, sich in den ersten 15, 20 Minuten wieder ans Fußballspielen unter Wettbewerbsbedingungen zu gewöhnen, richtig dagegenzuhalten. „Wenn wir das hinbekommen haben, sind wir auch wieder drin“, glaubt Batz. „Aber das dauert eben, das ist die Schwierigkeit. Wenn man das nicht mal in einem Testspiel simulieren kann.“

Die Hoffnung heißt Elfmeterschießen

Drei Mal in seiner Vereinsgeschichte schaffte es Saarbrücken im DFB-Pokal bis ins Halbfinale, zu einer Endspielteilnahme reichte es nie. „Lieber widerlich als wieder nich‘ – im 4. Anlauf ins Finale!!!“, steht in den Vereinsfarben Gelb, Blau und Schwarz nun als Motto auf einer Tafel am Trainingsplatz. „Wir müssen das Spiel so gestalten, dass Leverkusen sagt: Das war der widerlichste Gegner der Saison“, sagt auch Trainer Kwasniok. Und Kapitän Zeitz betont: „Unsere Devise ist klar, mit aller Macht unser Tor zu verteidigen. Wenn es ins Elfmeterschießen gehen würde, würde das jeder von uns erst mal unterschreiben.“

Als Düsseldorf beim Nervenspiel vom Punkt Anfang März in die Knie gezwungen war, bejubelte FCS-Ikone und Vizepräsident Dieter Ferner mit Tränen in den Augen „die größte Sensation seit Christi Geburt“. Ein Coup über Bayers Star-Ensemble würde diesen historischen Triumph, als erster Viertligist ins Pokalhalbfinale eingezogen zu sein, noch toppen. „Das wäre dann“, vermutet Torwart Batz, „der Urknall.“