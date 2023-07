DFB: Schalke, BVB und Bayern müssen Geldstrafen zahlen

Frankfurt/Main Das DFB-Sportgericht hat den FC Schalke 04 sowie Vizemeister Borussia Dortmund und Meister FC Bayern München wegen unsportlichen Verhaltens ihrer Fans mit Geldbußen belegt.

Bundesliga-Absteiger Schalke muss mit 98 000 Euro die höchste Strafe zahlen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Der BVB wurde zur Zahlung von 71.000 Euro verurteilt, beim FC Bayern sind es 44.000 Euro.

Im Spiel gegen Dortmund am 11. März hatten Schalker Anhänger 46 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Hierbei wurde eine Zuschauerin durch Bengalosplitter am Auge verletzt und musste in einer Augenklinik medizinisch behandelt werden, hieß es in der Mitteilung. Im weiteren Spielverlauf hatten Heimzuschauer weitere 32 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.

71 pyrotechnische Gegenstände

Dortmunder Fans zündeten vor und während der Partie gegen den FSV Mainz 05 am 27. Mai 71 pyrotechnische Gegenstände. Münchner Zuschauer brannten im Spiel bei Werder Bremen am 6. Mai 44 pyrotechnische Gegenstände ab.

Alle drei Clubs können ein Teil der Geldstrafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember nachzuweisen ist.