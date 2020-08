DFB-Team: Diese Profis von BVB und Schalke 04 sind nominiert

Dortmund/Gelsenkirchen. Bundestrainer Joachim Löw bestreitet die Länderspiele mit einem Quartett aus dem Ruhrgebiet. Auch ein Neuling hat besondere Beziehungen nach NRW.

Während die Profis von Schalke 04 und Borussia Dortmund im Training für die kommende Saison schwitzen, hat Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die Nations-League-Spiele am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz (beide 20.45 Uhr/ZDF) ernannt. Von Schalke 04 erhielt erneut Suat Serdar eine Einladung. Von Borussia Dortmund sind Emre Can, Julian Brandt und Nico Schulz vertreten.

Für BVB-Star Marco Reus kommen die Länderspiele hingegen nach seiner Verletzung noch zu früh. Senkrechtstarter Robin Gosens sowie Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) sind erstmals dabei.

Schalke-Sympathisant Gosens erstmals dabei

Außenbahnspieler Gosens von Überraschungsteam Atalanta Bergamo hatte er bereits für die wegen Corona abgesagten Länderspiele im März gegen Spanien und Italien nominieren wollen. Der 26-Jährige, aufgewachsen in Emmerich am Rhein, wäre auch für die niederländische Auswahl spielberechtigt gewesen. Gosens macht dazu keinen Hehl daraus, dass sein Herz für Schalke 04 schlägt. Für Gladbachs Mittelfeldmann Neuhaus (23) ist die Nationalelf der nächste Schritt nach der U21, mit der er im vergangenen Jahr Vize-Europameister geworden war. Auch Baumann (30/Hoffenheim) war einst für den DFB-Nachwuchs aktiv.

Das gesamte Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft:

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

ABWEHR: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (SC Freiburg), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

MITTELFELD/ANGRIFF: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Suat Serdar (Schalke 04), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea) (sid/fs)