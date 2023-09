DFB-Trainer: Sandro Wagner soll Julian Nagelsmann helfen - Fans feiern ihn

Frankfurt. Julian wird Deutschland als neuer Bundestrainer zur Heim-EM führen. An seiner Seite soll auch Sandro Wagner arbeiten, bekannt als TV-Experte.

Der designierte Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in seiner neuen Rolle beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) voraussichtlich vom ehemaligen Nationalspieler Sandro Wagner und seinem langjährigen Vertrauten Benjamin Glück unterstützt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung (Mittwochausgabe).

Demnach sei das Engagement von Wagner „im Gespräch“. Der 35-Jährige, aktuell Assistent von Hannes Wolf bei der U20-Nationalmannschaft, hatte mit seinem Chef bereits Interimscoach Rudi Völler beim Länderspiel gegen Frankreich (2:1) assistiert. Dabei hinterließ Wagner nach Aussagen von Völler und einiger Nationalspieler einen sehr guten Eindruck.

Sandro Wagner: Fußballfans sehen ihn sogar als Bundestrainer

Bei vielen deutschen Fußballfans kommt Wagner auch aufgrund seiner Tätigkeit als TV-Experte für DAZN und das ZDF gut an. Der frühere Bayern-Stürmer sammelte in dieser Funktion durch eine stets klare Haltung und unterhaltsame Sprüche viele Pluspunkte. Nicht wenige sahen deshalb sogar als kommenden Bundestrainer. Viele User in sozialen Netzwerken begrüßen seine mögliche Beschäftigung als Co-Trainer, hätten ihm aber auch den Nagelsmann-Job zugetraut.

Etwas weiter scheint die Personalie Glück: Der 37-Jährige werde Nagelsmann zum DFB begleiten, hieß es. Glück lernte Nagelsmann einst in Hoffenheim kennen und wurde dort dessen Co-Trainer. In dieser Rolle begleitete er ihn auch auf dessen weiteren Stationen in Leipzig und beim FC Bayern, wo Nagelsmann im März seinen Job verloren hatte.

Julian Nagelsmann: Bundestrainer bis zur Heim-EM

Der 36-Jährige soll Hansi Flick ins Amt des Bundestrainers nachfolgen. Medienberichten zufolge wird er einen Vertrag bis zur EM 2024 erhalten. Auch DFB-Vizepräsident und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bestätigte am Dienstagabend, dass die Gespräche laufen. Was danach passiert, ist völlig offen. (fs mit dpa)

