DFB verhängt hohe Pyro-Strafen - Union Berlin trifft es hart

Frankfurt. Der DFB hat mehrere Profivereine für Vergehen ihrer Fans hart bestraft. Sie müssen vor allem wegen des Abbrennens von Pyrotechnik zahlen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat erneut hohe Geldstrafen für das Abbrennen von Pyrotechnik in Stadien verhängt. Am härtesten traf es den 1. FC Union Berlin, dessen Anhänger nach Angaben des DFB-Sportgerichts vom Dienstag im Hauptstadtderby am 9. April „insgesamt mindestens 159 pyrotechnische Gegenstände“ abgebrannt haben sollen.

Die Eisernen wurden zu einer Geldstrafe von 159 000 Euro verurteilt. Bis zu 53 000 Euro davon können für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Nach der Zustimmung durch Union ist das Urteil rechtskräftig.

Der Hamburger SV wurde für das Fehlverhalten seiner Fans beim Zweitliga-Auswärtsspiel bei Holstein Kiel sanktioniert. Am 10. April waren im Fanblock der Hanseaten mindestens 58 pyrotechnische Gegenstände gezündet und zwei Raketen abgefeuert worden. Das Spiel wurde für zehn Minuten unterbrochen. Der HSV muss 107 525 Euro zahlen.

Schalke legt Einspruch gegen Pyro-Strafe ein

Beim Bundesligisten VfL Bochum wurden die Vorfälle beim Spiel am 30. April bei Borussia Dortmund mit 45 000 Euro Strafe geahndet. Demnach waren unmittelbar vor Spielbeginn im Fanblock der Gäste ein Böller, mindestens 30 Bengalische Feuer, vier weiße und schwarze Rauchtöpfe sowie drei Signalraketen gezündet worden. Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld wurde für das Geschehen vor und während des Bundesligaspiels beim VfL Bochum am 6. Mai 2022 mit 43 000 Euro bestraft, als 40 Leuchtfackeln und drei Nebeltöpfe gezündet worden waren.

Auch Bochum und Bielefeld können auch einen Teil der Strafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Der VfL hat dem dem Urteil zugestimmt. Ein HSV-Sprecher sagte, dass kein Einspruch eingelegt werde. Dazu hat die Arminia noch bis Mittwoch Zeit.

42 000 Euro werden für Borussia Dortmund fällig für Vorkommnisse am 8. April im Spiel gegen den VfB Stuttgart. Der BVB hat dem Urteil auch zugestimmt. Erst am Montag hatte das DFB-Sportgericht Aufsteiger FC Schalke 04 zu einer Strafe von gut 93 000 Euro verurteilt. Der Bundesliga-Rückkehrer kündigte an, dagegen Einspruch einzulegen.

