DFL: Fan-Rückkehr „wichtiges und sehr positives Zeichen“

Frankfurt. DFL-Chef Christian Seifert hat den deutschen Profifußball wegen der Coronakrise auf eine schwere Saison eingeschworen. Er wirbt weiter für Fans.

Trotz des noch mindestens bis Ende Oktober geltenden Verbots für Sport-Großveranstaltungen hat DFL-Chef Christian Seifert erneut für eine Zulassung von Zuschauern geworben. Die Frage, ob dies bei steigenden Corona-Infektionszahlen das richtige Zeichen wäre, sei zwar „absolut berechtigt und die muss auch gestellt werden“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die Rückkehr von Fans könne aber auch „ein ganz wichtiges und sehr positives Zeichen sein. Ein Zeichen, dass sich tausende Menschen sehr wohl an Hygieneregeln halten wollen und halten können“, sagte Seifert.

Die unterschiedlichen Verfügungslagen zur Zulassung von Zuschauern sind für die 36 Profifußball-Vereine keine Wettbewerbsverzerrung. „Ich würde das scharfe Schwert der Wettbewerbsverzerrung mal stecken lassen, aber das hat heute auch keiner gezogen“, sagte Seifert.

In Leipzig hatten die zuständigen Behörden am Dienstag grünes Licht für die Zulassung von bis zu 8500 Zuschauern bei Heimspielen von Bundesligist RB gegeben. In Berlin sieht die Corona-Verordnung bis zu 5000 Fans vor. In anderen Bundesländern werden dagegen keine oder nur wenige Hundert Zuschauer zugelassen. „Grundsätzlich“ sei die DFL dafür, dass es zu einer „bundeseinheitlichen Regelung“ kommt, sagte Seifert. Das sei bei der Mitgliederversammlung kein Streitthema gewesen.

Sein Wunsch nach der Wiederzulassung von Zuschauern gelte auch für andere Sportligen. „Meine Kollegen im Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball kämpfen in den nächsten Monaten um ihre blanke Existenz und viele Einzelsportarten auch“, sagte der DFL-Chef. Auch viele Veranstalter und Beschäftigte im Kulturbetrieb „blicken derzeit in einen ziemlich tiefen und finsteren Abgrund“, fügte der 51-Jährige hinzu.

Die Angst vor möglichen Folgen einer Zuschauer-Rückkehr dürfe die Entscheider nicht lähmen, mahnte Seifert. Mit den vielen Unsicherheiten müsse man „offensiv und bedacht umgehen“. Er wünsche sich einen angstfreien Umgang mit der Corona-Pandemie.

Seifert hat den deutschen Profifußball wegen der anhaltenden Corona-Krise auf eine enorm knifflige Saison eingeschworen. „Die Organisation und Durchführung dieser Spielzeit wird um ein Vielfaches komplizierter als die Beendigung der letzten Spielzeit“, sagte der DFL-Geschäftsführer. „Man muss kein Philosoph und kein Prophet sein, um die Aussage zu treffen, dass dies die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit des professionellen Fußballs in Deutschland wird“, fügte Seifert hinzu.

Die 1. und 2. Bundesliga wollen am 18. September in die neue Saison starten. Dabei müssen die Clubs weiterhin vor weitgehend leeren Rängen spielen. Die DFL und ihre Clubs würden ein „Höchstmaß an Energie“ benötigen, um die kommende Saison zu bewältigen, sagte Seifert. Es bedürfe bei der Planung „Besonnenheit und Mut“.

DFL plant Studien zu Fan-Verhalten

Um künftig wieder Fans in allen Stadien zuzulassen, soll ein eigener Beitrag geleistet werden. Die DFL und der DFB werden sich im „finanziell signifikanten“ Umfang an mehreren Studien zur Coronavirus-Pandemie beteiligen und diese wissenschaftlich begleiten. Das kündigte DFL-Chef Seifert an. Konkret geplant sind Studien, die Aufschlüsse zur Wiederzulassung von Zuschauern in die Stadien liefern könnten, beispielsweise zu „konkreten Ansteckungsgefahren bei verschiedenen Zuschauerszenarien“, sagte Seifert. „Die Studien beginnen so schnell wie möglich. Wir gehen davon aus, dass wir nach dem Start des Spielbetriebs so schnell als möglich die ersten Ergebnisse vorlegen können.“

Weiterhin sollen Zuschauerbewegungen innerhalb und außerhalb der Stadien erforscht werden. Eine weitere Studie soll sich auf Aerosole in geschlossenen Räumlichkeiten fokussieren, eine andere auf die Erarbeitung von alternativen Testverfahren. Die gewonnen Erkenntnisse sollen „so früh wie möglich“ mit allen interessierten Partien geteilt werden, sagte Seifert. Das gelte insbesondere auch für den gesamten Kultur- und Veranstaltungsbereich.

Bundesliga: Weiterhin fünf Auswechslungen erlaubt

Entscheidungen wurden auch im sportlichen Bereich getroffen. In der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga dürfen die Teams auch in der kommenden Saison in allen Spielen fünf statt drei Auswechslungen vornehmen. Die 36 Profivereine einigten sich auf die Fortsetzung der Ausnahmeregel, die wegen der Corona-Krise vom Weltverband FIFA eingeführt worden war.

Durch die zusätzlichen Wechselmöglichkeiten soll das Verletzungsrisiko für die Spieler minimiert werden. Zuvor hatte bereits der Deutsche Fußball-Bund die Regel für alle Wettbewerbe und Spielklassen - mit Ausnahme der 3. Liga - bestätigt. In der 3. Liga hatte sich eine Mehrheit der Vereine dagegen ausgesprochen. (dpa)