Fußball-Bundesliga DFL: Zehn positive Corona-Tests in der 1. und 2. Bundesliga

Frankfurt. Die DFL hat am Montag verkündet, dass im Zuge der Corona-Tests in der 1. und 2. Bundesliga zehn Infektionsfälle registriert wurden.

Diese Nachricht wird für weitere Diskussionen rund um die geplante Fortsetzung der Saison im deutschen Profifußball sorgen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am Montagnachmittag offiziell bekannt, dass im Rahmen einer ersten Welle seit Donnerstag insgesamt 1.724 Corona-Tests bei den 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga erfolgt sind. Dabei wurden Proben von Spielern und weiterem Mannschaftspersonal wie Trainerstab und Physio-Therapeuten entnommen und von fünf Fachlabor-Verbünden im gesamten Bundesgebiet untersucht.

Zehn Infektionsfälle konnten dabei laut DFL-Angaben identifiziert und den Gesundheitsämtern gemeldet werden. "Die entsprechenden Maßnahmen, zum Beispiel die Isolation der betroffenen Personen inklusive Umfelddiagnostik, wurden durch die jeweiligen Klubs nach den Vorgaben der örtlichen Gesundheitsbehörden unmittelbar vorgenommen", heißt es in der Mitteilung der DFL.

Bisher waren lediglich drei positive Corona-Fälle in der Fußball-Bundesliga bekannt. Diese hatte der 1. FC Köln am Freitag vermeldet. Um welche Personen es sich bei den sieben weiteren positiven Fällen handelt, verschwieg die DFL in ihrem Schreiben.

Fußball-Bundesliga: Zweite Test-Welle in dieser Woche

In dieser Woche werde es eine zweite Test-Welle geben. "Auch hier kann es zu vereinzelten positiven Testergebnissen kommen, zumal eine der Aufgaben dieses zweiten Durchgangs darin besteht, die Wahrscheinlichkeit nie gänzlich auszuschließender 'falsch negativer' Befunde zu senken. Die DFL wird auch nach dieser zweiten Testwelle über die Ergebnisse informieren", schreibt die DFL.

Neben den beiden Testwellen, die Teil des Hygienekonzepts der DFL sind, wurde in Abstimmung mit dem Bundesarbeitsministerium nun auch „ein verpflichtendes Trainingslager unter Quarantäne-Bedingungen vor einer möglichen Fortsetzung des Spielbetriebs“ integriert. Sobald das Mannschaftstraining gestartet wird, sind zudem unabhängig von der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zwei Tests pro Woche in regelmäßigen Abständen vorgesehen.

Am kommenden Mittwoch wollen Bund und Länder über eine mögliche Fortsetzung der Fußball-Bundesliga beraten. (fs)