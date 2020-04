Die Bayern setzen auf Flick – eine logische Entscheidung

Solche Nachrichten war man schon gar nicht mehr gewohnt in den vergangenen Wochen. Nachrichten, in denen es ausschließlich um Sport geht, nicht um die Corona-Krise. Der FC Bayern München hat am Freitagnachmittag die Vertragsverlängerung mit seinem Trainer verkündet. Hansi Flick soll bis 2023 beim Branchenführer bleiben. Das ist nicht nur die Belohnung für gute Arbeit, sondern auch ein Signal. Der FC Bayern denkt schon an die Zeit nach Corona. Der Verein hält zusammen und stärkt seine wichtigste sportliche Führungskraft.

Hansi Flick, langjährig bewährt als umsichtiger Assistent von Joachim Löw bei der Nationalmannschaft, übernahm im November vergangenen Jahres die ein wenig aus der Erfolgsspur geratene Mannschaft von Niko Kovac, dem die Bayern-Führung kein Vertrauen mehr entgegengebracht hatte. Der Neue stabilisierte sie zügig. Zunächst stieg er vom Co- nur zum Interimstrainer auf, doch schon bald mehrten sich die Anzeichen darauf, dass Flick von der Not- zur Dauerlösung werden könnte.

Entscheidend waren natürlich die Resultate: Inzwischen stehen die Bayern wieder an der Spitze. Aber der Weg zurück dorthin ließ sich nur ebnen, weil der neue Trainer von Beginn an einen guten Draht zur Mannschaft fand. Eine solche Ansammlung von Top-Stars mit ihren hohen egoistischen Ansprüchen zu einen, ist eine Kunst. Hansi Flick beherrscht sie.