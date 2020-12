Die Grabenkämpfe beim DFB sind einfach nur beschämend

Essen. Direktor Oliver Bierhoff hat am Freitag versucht, die Wogen zu glätten. Doch hinter den Kulissen ist das Machtgerangel zu groß. Ein Kommentar

Der DFB-Direktor hat gesprochen. Oliver Bierhoff, seit der 0:6-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in Spanien ähnlich in Erklärungsnot geraten wie Bundestrainer Joachim Löw, hat sich nach der Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag in Frankfurt darum bemüht, die Wogen zu glätten. Das ist bei der derzeitigen Stimmungslage allerdings ähnlich schwierig wie ein Versuch, sich die Fingernägel im Mixer zu schneiden.