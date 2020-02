Doppelfunktion: Ralf Rangnick soll in Mailand übernehmen

Ralf Rangnick ist aktuell noch als Head of Sport and Development Soccer bei Red Bull tätitg.

Mailand. Ralf Rangnick steht wohl vor einem Wechsel zum AC Mailand. Beim Traditionsklub soll der Ex-Schalker als Trainer und Sportdirektor tätig sein.

Der langjährige Bundesligatrainer Ralf Rangnick steht angeblich kurz vor einem Engagement beim kriselnden italienischen Spitzenklub AC Mailand. Wie die Bild berichtet, soll der 61-Jährige ab der kommenden Spielzeit als Trainer und Sportdirektor bei den Rossoneri übernehmen.

Die Verhandlungen zwischen dem 61-jährigen Fußballlehrer und dem 18-fachen italienischen Meister sollen bereits weit fortgeschritten sein, heißt es im Bericht. Unterschrieben sei allerdings noch nichts. Auch, weil Rangnick aktuell noch als „Head of Sport and Development Soccer“ bei Red Bull angestellt ist und er den Konzern noch nicht in seine Wechselabsichten eingeweiht habe.

Ralf Rangnick würde beim AC Mailand auf Zlatan Ibrahimovic treffen

Mit Beginn der neuen Saison soll Rangnick die Italiener zurück zu altem Glanz führen. Aktuell nur auf Rang acht der Serie A wartet man in Mailand schon seit neun Jahren auf einen Meistertitel. Aufgrund der enttäuschenden Spielzeit trennte sich der Klub im Laufe der Hinrunde von Trainer Marco Giampaolo. Aktuell trainiert Stefano Pioli den Traditionsverein und müsste im Falle einer Rangnick-Verpflichtung trotz zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage weichen.

Bei den Rossoneri würde der Trainer-Routinier unter anderem auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic treffen, der im Winter nach siebeneinhalb Jahren nach Mailand zurückgekehrt war. Auch der Ex-Frankfurter Ante Rebic und der Deutsch-Türke Hakan Calhanoglu zählen zum Stammpersonal des Klubs.

Rangnick sammelte als Trainer bislang ausschließlich Erfahrungen in Deutschland – unter anderem beim VfB Stuttgart, Schalke 04, der TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Bei den Roten Bullen war er bis Sommer 2019 in Doppelfunktion auch als Sportdirektor tätig und kümmerte sich neben der täglichen Trainingsarbeiten auch um Aufgaben im Management.