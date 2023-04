Doppelpack von Lewandowski: Barça baut Tabellenführung aus

Berlin Angeführt von Stürmerstar Robert Lewandowski hat der FC Barcelona einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel in Spanien gemacht.

Der souveräne Tabellenführer der Primera División gewann am Samstagabend mit 4:0 (1:0) beim FC Elche und vergrößerte seinen Vorsprung auf Verfolger Real Madrid vorübergehend auf 15 Punkte. Der frühere Bayern-Torjäger Lewandowski steuerte zwei Tore (20., 66. Minute) zum Erfolg bei, außerdem trafen Ansu Fati (56.) und Ferran Torres (70.).

Titelverteidiger Real Madrid trifft am Sonntag (16.15 Uhr) zu Hause auf Real Valladolid. Drei Tage später kommt es im Camp Nou zum Halbfinal-Rückspiel des spanischen Pokalwettbewerbs. Das Hinspiel in Madrid hatte Barça mit 1:0 gewonnen. Auch beim Clásico in der Liga vor zwei Wochen hatten die Katalanen mit 2:1 über die Königlichen triumphiert.