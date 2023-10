Ulm-Stürmer Lucas Röser, hier im Spiel gegen Dynamo Dresden, blieb in der Schlussphase der Partie gegen Halle bewusstlos auf dem Platz liegen.

3. Liga Drama in der 3. Liga: Spieler des SSV Ulm minutenlang bewusstlos

Ulm. Die 2:3-Niederlage des SSV Ulm gegen den Halleschen FC wurde von einer Verletzung überschattet. Ein Ulmer Spieler lag bewusstlos auf dem Rasen.

Der starke Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm hat einen sportlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den Abstiegskandidaten Hallescher FC verloren die Baden-Württemberger mit 2:3 (1:1). Das Sportliche rückte während der Begegnung aber in den Hintergrund. In der Schlussphase krachte SSV-Stürmer Lucas Röser (29) mit HFC-Profi Jannes Vollert so unglücklich zusammen, dass er mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.

Nach diesem heftigen Kopftreffer blieb der Ulmer Spieler minutenlang auf dem Rasen liegen. Er wurde lange behandelt und anschließend ausgewechselt. Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm, schilderte die besorgniserregende Szene nach dem Spiel im TV-Interview bei Magenta Sport: „Ich meine, dass Lucas Röser kurz bewusstlos war. Er klagte über starke Nackenschmerzen. Er war dann zwar ansprechbar, aber ziemlich mitgenommen. Wir hoffen das Allerbeste", sagte er.

Ulm-Stürmer Lucas Röser hat Glück im Unglück

Eine genaue Diagnose stand am Samstagabend noch aus. Wie der SWR berichtet, bestehe der Verdacht auf Gehirnerschütterung. Röser hatte wohl noch Glück im Unglück.

Zum Zeitpunkt des Zusammenpralls lagen die Ulmer mit 2:3 zurück. Halles Torjäger Dominic Baumann hatte das Spiel mit einem Doppelpack gedreht und seiner Mannschaft somit einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf beschert. Denn die Gastgeber kamen in der zehnminütigen Nachspielzeit nicht mehr zum Ausgleich. „Der Gegner war eiskalt: vier Chancen drei Tore. Heute waren wir lange nicht in der Niederlage den Druck aufzubringen. Hinten raus können wir sogar das Spiel noch gewinnen", analysiert Ulm-Trainer Wörle.

Rot-Weiss Essen rückt an SSV Ulm heran

Trotz der Niederlage bleibt Aufsteiger SSV Ulm mit starken 23 Punkten aus 13 Spielen auf dem Relegationsplatz. Der Vorsprung auf den vierten Platz beträgt aber nur noch zwei Punkte. Diesen nimmt nun Rot-Weiss Essen ein, eine weitere Überraschung in der 3. Liga. RWE setzte sich am Samstag im Derby beim MSV Duisburg durch und hat nun Rang drei fest im Visier.

