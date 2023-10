Drei Stars droht das Aus für die EM 2024 in Deutschland: Es wäre ein Verlust

Essen. Die deutsche Nationalmannschaft macht wieder Hoffnung für die Heim-EM. Drei internationale Stars könnten jedoch fehlen. Ein Kommentar.

Noch ist es längst kein Sturm der Euphorie, aber es ist doch ein angenehmer Wind, der da aus den USA hinüberweht. Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint ordentlich durchgelüftet und so manchen fußballerischen Geist befreit zu haben. Gelingt es ihm, diese Frische haltbar zu machen, kann die Heim-EM 2024 ein tolles Turnier in und für Deutschland werden. Gesichter gibt es genug: Allein Kapitän Ilkay Gündogan ist Champions-League-Sieger und spielt in Barcelona bei einem der schillerndsten Klubs Europas. Mit so einem lässt sich gut Werbung machen.