EM 2020 soll ins kommende Jahr verlegt werden

Die EM 2020 wird in zwölf Ländern ausgetragen. Ein Gastgeber ist Russland mit dem Stadion in St. Petersburg.

Berlin/Essen. Norwegens Fußballverband verbreitet Meldung über Einigung der Uefa mit Klubs und Ligen. Nationale Verbände müssen noch zustimmen.

Die Europäische Fußball-Union will die Europameisterschaft auf den Sommer 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie verlegen. Das teilte der norwegische Fußballverband in den sozialen Medien mit. Zuvor hatte die Uefa diesen Vorschlag in einer Telefonkonferenz den nationalen Ligen und der Europäischen Klubvereinigung (ECA) unterbreitet – diese hatten zugestimmt.

Im weiteren Vorgehen müssen in einer Videokonferenz nun die 55 Uefa-Mitgliederverbände zustimmen – ehe das Uefa-Exekutivkomitee die Verlegung beschließt.(fs)