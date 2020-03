EM-Verschiebung wegen Corona: Uefa hatte keine Wahl

Essen. Durch die EM-Verschiebung auf 2021 gewannen die nationalen Ligen Zeit. Jetzt wartet die Sportwelt noch auf eine große Entscheidung. Ein Kommentar.

Ja, was denn sonst? Die Europäische Fußball-Union hat die für diesen Sommer geplante Europameisterschaft abgesagt und um ein Jahr verschoben. Das ist in diesen schwierigen Zeiten die einzig richtige Entscheidung. Vor 60 Jahren richtete die Uefa erstmals eine EM aus, damals noch unter dem Namen „Europapokal der Nationen“. Aus diesem Anlass sollte die EM 2020 erstmals in zwölf über den Kontinent verteilten Städten stattfinden. Mit einem Eröffnungsspiel in Italiens Hauptstadt Rom.