Serie A Nach Zusammenbruch: Christian Eriksen zurück in Mailand

Mailand. Nach seinem Zusammenbruch bei der EM geht es Christian Eriksen deutlich besser. Ob er aber für Inter Mailand spielen wird, steht noch nicht fest.

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen hat nach seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft seinem Team von Inter Mailand erstmals einen Besuch abgestattet. Der Mittelfeldspieler war auf dem Trainingsgelände nördlich von Mailand und grüßte Mannschaft und Trainerstab, wie Inter am Mittwoch mitteilte. In einem knapp zweiminütigen Video war zu sehen, wie der bestens gelaunte Däne seine Teamkollegen erst in der Kabine begrüßte, umarmte und sie ihm anschließend bei einer kleinen Ansprache applaudierten.

Eriksen ist auf dem bestem Weg

Danach kam Eriksen bei leichtem Regen auch als Zuschauer zur Trainingseinheit auf dem Rasen zum Team. Zum Abschluss gab es ein Gruppenfoto, bei dem der in der Mitte stehende Eriksen ein neues Trikot mit seinem Namen und seiner Nummer 24 in den Händen hielt.

Der 29-Jährige Eriksen sei in bester physischer und psychischer Verfassung, teilte sein Club mit. Er folge dem Genesungsprogramm, das ihm die dänischen Ärzte in Kopenhagen mit auf den Weg gegeben hatten.

Einsatz von Eriksen bei Inter noch unklar

Die dänischen Mediziner kümmern sich Inter Mailand zufolge auch um alle klinischen Belange, die noch folgen und sollen den Ärztestab der „Nerazzuri“ auf dem Laufenden halten. Eriksen war am 12. Juni in Kopenhagen während des EM-Gruppenspiels gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. In der Folge setzten ihm Ärzte einen Defibrillator ein. Dieser erkennt Herzrhythmusstörungen und löst im Notfall Schocks aus.

Ob Eriksen in nächster Zeit für den Meister der zurückliegenden Serie-A-Saison auf dem Platz stehen wird, ist unklar. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. In Italien kann Eriksen mit dem implantierten Defibrillator nicht spielen, weil dort diesbezüglich deutlich strengere Regeln als in anderen europäischen Ligen gelten. (dpa)

