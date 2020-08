Ex-Nationalspieler Mertesacker neuer TV-Experte beim ZDF

Berlin. Per Mertesacker hat seinen ersten Einsatz im ZDF beim Spiel des DFB-Teams gegen Spanien. Er wird aber auch Bundesliga-Partien analysieren.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker wird neuer TV-Experte beim ZDF. Der Weltmeister von 2014 hat seinen ersten Einsatz am Donnerstag beim Nations-League-Spiel der deutschen Auswahl gegen Spanien in Stuttgart, wie der Sender am Montag mitteilte. Der frühere Abwehrspieler wird außerdem Spiele der Fußball-Bundesliga analysieren und ist bei der ins kommende Jahr verschobenen Europameisterschaft dabei.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den ZDF-Sportkollegen. Ich hoffe, die Fußball-Berichterstattung im Zweiten mit meiner Erfahrung und meinem Wissen ein Stück weit bereichern zu können“, sagte Mertesacker (35), der zuvor zwei Jahre beim Streamingdienst DAZN unter Vertrag stand.

Fuhrmann: Mertesacker passt ideal zum ZDF-Sport

„Per Mertesacker ist ein ausgezeichneter Kenner des nationalen und internationalen Fußballs. Er ist kompetent, authentisch und passt mit seiner gradlinigen Art ideal zum ZDF-Sport“, sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann.

Der gebürtige Hannoveraner Mertesacker spielte in der Bundesliga für Hannover 96 und Werder Bremen. Von 2011 bis 2018 stand er beim FC Arsenal in der Premier League unter Vertrag und leitet dort nach seinem Karriereende die Nachwuchsakademie. (dpa)