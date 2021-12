Ex-RWE-Spieler Sascha Mölders bei 1860 München suspendiert

Der "Essener Junge" Sascha Mölders - zuletzt Kapitän bei Drittligist 1860 - ist von seinem Trainer nach desolater Leistung aussortiert worden.

Große Überraschung beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München: Sascha Mölders gehört nicht mehr zum Kader von Trainer Michael Köllner. Köllner verzichtet ab sofort auf die Dienste seines Kapitäns. Das gaben die Sechziger offiziell bekannt. "Aus einer fortlaufenden Analyse der Entwicklung der vergangenen Wochen hat die sportliche Leitung in Abstimmung mit beiden Gesellschaftern entschieden, dass Sascha Mölders bis auf Weiteres nicht im Kader des TSV 1860 München stehen wird", heißt es auf der Homepage der "Löwen".

Mölders meldete sich auf Instagram zu Wort

Der 36-jährige gebürtige Essener Mölders selbst meldete sich am Montagnachmittag auf Instagram zu Wort. "Heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitan wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert. Blau weiße Grüße, euer Sascha", schrieb der langjährige Spieler von Rot-Weiss Essen an seine Fans.

Das ist Sascha Mölders Sascha Mölders steht seit dem Januar 2016 beim TSV 1860 München unter Vertrag und bestritt 212 Pflichtspiele (82 Tore, 52 Vorlagen). Der gebürtige Essener spielte auch schon für den FC Augsburg II (6 Spiele, 7 Tore), FC Augsburg (98, 20), Rot-Weiss Essen (55, 42), MSV Duisburg (12, 0), MSV Duisburg II (49, 39), FSV Frankfurt (49, 18) und Schwarz-Weiß Essen (38, 9).

Mölders' Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2022. In der laufenden Saison erzielte er in 18 Drittliga-Einsätzen fünf Treffer. Zuletzt steckten die Löwen - als Aufstiegsfavorit in die Saison gegangen - in einer handfesten Krise. Gegen Waldhof Mannheim (1:3) und den 1. FC Magdeburg (2:5) setzte es klare Niederlagen. Beim Spiel gegen Magdeburg lagen die Löwen bereits nach 45 Minuten 0:5 zurück, auch Mölders zeigte eine katastrophale Leistung. Zuletzt soll er auch zweimal bei Strafstößen gekniffen haben - beide wurden verschossen. Wie die Münchner Abendzeitung (AZ) berichtet, soll Mölders mehrfach mit anderen Spielern und Verantwortlichen aneinandergeraten sein.

