Ex-Schalke-Trainer Tedesco ab Sommer wieder auf dem Markt

Moskau. Schalkes früherer Trainer Domenico Tedesco wird seinen Vertrag in Moskau im Sommer auslaufen lassen - und hat nun die Gründe erklärt.

Der frühere Schalke-Trainer Domenico Tedesco wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Spartak Moskau nicht verlängern. Das gab der 35-Jährige am Mittwoch nach der 1:3-Niederlage des russischen Tabellenzweiten beim Spitzenreiter Zenit St. Petersburg bekannt.

Er wolle seiner Familie näher sein, was angesichts der Ein- und Ausreisebeschränkungen in der Corona-Pandemie kompliziert sei, sagte Tedesco: „Das ist die schwierigste Entscheidung meiner Karriere.“ Während er das sagte, kippte Tedescos Stimme, er hatte Tränen in den Augen.

Schalke 04 hatte sich im März 2019 nach einem 0:7 in der Champions League bei Manchester City von Tedesco getrennt. Im folgenden Oktober übernahm der Trainer den russischen Rekordmeister. (sid)